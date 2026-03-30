「初めてです」SnowMan宮舘涼太300本の花束との撮影でスタッフは見た！舘様が「時空を超えた」瞬間

4月4日土曜日からスタートするドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系・毎週よる11時）で連続ドラマ初主演するSnow Manの宮舘涼太さん。

ドラマ収録の合間に行われた「FRaU」JAXURY特集号の表紙と12P特集撮影の舞台裏を、「スタッフは見た！」をお届けする第２回。

第1回では、花を使った撮影準備ついてお届けしました。後編は、いよいよ圧巻の「バラ吹雪」について。宮舘さんのFRaU JAXURY号撮影のクライマックスです。

「初めてです」とはにかんだのは…

さぁ、いよいよ、スタッフ皆で準備した大量のバラの花びらを使った撮影へ。舘様は衣装をチェンジし、まずは白バラの花びらを纏います。

黒と白の対比が美しい静謐な世界から、華やかな熱が加わり、まるでここはステージのよう。

舘様は、スタッフが吹雪かせた花びらがフロアに落ちているのを拾い上げ、自分自身に放ってみたり、花びらを唇にそっとくわえてみたり--ともにこの場を作り上げていく、共創者・クリエイターとしての姿がそこにありました。

インタビューで語ってくださった、歌舞伎で学んだという表現への探究心。その言葉に裏打ちされた、確かな心技体が、花の中で静かに、しかし圧倒的に光を放ちます。

セッティングの合間にも、動きやポーズをひとつひとつ確認する真摯な横顔。その探究熱心な姿勢もまた、印象的でした。

スタッフの間からは「やばい……」「美しい」「かっこいい！」と、もはやため息まじりの声が止まりません。そんな歓声の中でふと、「こういう（花吹雪の）撮影は初めてですか？」とお聞きすると、ふっと表情が和んで「初めてです」と少しはにかむような表情に。そんなギャップも、また魅力です。

“だて”様に降る花吹雪--“だてふぶき”はまるで…

撮影終了が迫る中、カメラマンから「花びら5分！」の掛け声が！ 右回り、左回り、舘様がターンを決めるたびに、「やばい！」と興奮を隠しきれないスタッフたち。

ふと気づけば、私たちがみていたモニターは薄い白い布越し。その向こうで、花吹雪の中で舞う姿は--まるで、御簾（みす）越しの舘様！

そして最後は大きなレンギョウの枝と共に。冬から春への季節の移ろいを締めくくるにふさわしい、大ぶりの黄色いレンギョウと映る舘様の圧巻のカットで撮影は終了しました。

冬の花から始まり、春のレンギョウまで（これは本誌をご覧になっての楽しみ！）。

穏やかなのに圧倒的。その振れ幅を支える懸命な努力。それを感じさせない明るさ、面白さ。まさに唯一無二の存在感と言えるでしょう。

SnowMan宮舘涼太「スタッフは見た！」花吹雪の中に現れた、”だて”（伊達）男の姿