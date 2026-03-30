◇MLB ブルージェイズ5-2アスレチックス(日本時間30日、ロジャース・センター)

ブルージェイズの岡本和真選手がメジャー初ホームランを放った一戦で、チームメイトから高い評価を受けました。

この日、先発して勝ち投手となったエリク・ラウアー投手は、試合後に岡本選手を称賛。

岡本選手のスイングについては「本当にきれいなスイング。無駄がなくて静かな動きなのに、インパクトの瞬間に一気に爆発する。見ていて気持ちいいスイングだよ」と打撃フォームを高く評価しました。

また、ラウアー投手自身も海外でのプレー経験を持つ中で、異なる環境への適応という観点から岡本選手が直面するメジャーでの適応の課題について問われると「一般的には球速への対応が一番大きいと思う。でも彼はそれにもすでに対応できているように見える。向こうの投手も制球力があって良い球を投げるけど、やっぱり球速が一番の違いかな。ただ彼に関しては、大きな問題はないと思う。すごく完成度が高いし、すでに準備ができている感じだね」とコメントしました。

岡本選手は3戦連続安打を記録し、現在打率.333を記録しています。