スリムクラブ・真栄田、複数の“女性の存在”を告白「福岡の娘なんですけど…」 「神戸と名古屋」発言にノブがツッコミ

スリムクラブ・真栄田、複数の“女性の存在”を告白「福岡の娘なんですけど…」 「神戸と名古屋」発言にノブがツッコミ