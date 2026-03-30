スリムクラブ・真栄田、複数の“女性の存在”を告白「福岡の娘なんですけど…」 「神戸と名古屋」発言にノブがツッコミ
お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるABEMAの番組『チャンスの時間』（#355）が29日に放送され、スリムクラブの真栄田賢が女性関係について赤裸々に語り、スタジオを騒然とさせた。
【写真】「神戸と名古屋」と発言するスリムクラブ・真栄田
番組後半では、リンダカラー∞・りなぴっぴがタロット占いで芸能人の悩みに切り込む企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を実施。相談者として登場した真栄田は、「再ブレイクしたい」「スキャンダルを未然に防ぎたい」と打ち明けた。
占いの中で女性スキャンダルの話題になると、「カード足りなくなる可能性あります」と発言し、スタジオは騒然。千鳥・ノブが「愛人がいる前提でしゃべられているんですね？」と困惑する場面もあった。
さらに、りなぴっぴから女性への執着を指摘されると、真栄田は「福岡の娘なんですけど…」と具体的な存在に言及。その相手に強い思いを抱き「向こうにいこうか悩んだ」と明かした。
この件について妻に正直に打ち明けたところ、「親友としてアドバイスするなら、後悔のないように生きた方がいい」と言われたというエピソードも披露。さらに妻が「こんなことで動揺している自分を見つめ直したい」と山登りに出かけたことも明かされ、千鳥は「奥さんに山登らすなよ」「お前が登れ」とツッコミを入れた。
その後も「他にもいる可能性はないですか？」との問いに対し、「神戸と名古屋」と発言。複数の女性の存在を示唆する形となり、ノブが「マラソン大会か」「ウィメンズマラソンやろ」と畳みかけるなど、終始波乱の展開となった。
最後にタロットカードから「奥さんの元へ帰りなさい」と示唆されると、真栄田は「ありがとう」「響いた」と語り、神妙な表情を見せていた。
【写真】「神戸と名古屋」と発言するスリムクラブ・真栄田
番組後半では、リンダカラー∞・りなぴっぴがタロット占いで芸能人の悩みに切り込む企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を実施。相談者として登場した真栄田は、「再ブレイクしたい」「スキャンダルを未然に防ぎたい」と打ち明けた。
さらに、りなぴっぴから女性への執着を指摘されると、真栄田は「福岡の娘なんですけど…」と具体的な存在に言及。その相手に強い思いを抱き「向こうにいこうか悩んだ」と明かした。
この件について妻に正直に打ち明けたところ、「親友としてアドバイスするなら、後悔のないように生きた方がいい」と言われたというエピソードも披露。さらに妻が「こんなことで動揺している自分を見つめ直したい」と山登りに出かけたことも明かされ、千鳥は「奥さんに山登らすなよ」「お前が登れ」とツッコミを入れた。
その後も「他にもいる可能性はないですか？」との問いに対し、「神戸と名古屋」と発言。複数の女性の存在を示唆する形となり、ノブが「マラソン大会か」「ウィメンズマラソンやろ」と畳みかけるなど、終始波乱の展開となった。
最後にタロットカードから「奥さんの元へ帰りなさい」と示唆されると、真栄田は「ありがとう」「響いた」と語り、神妙な表情を見せていた。