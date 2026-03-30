30日（月）午後は西日本で大雨のおそれ。気温は高く5月並みのところも。

＜30日（月）の天気＞

日本付近はまだ高気圧の圏内で、日本海側を中心に広く日差しが届いています。朝のうちにわか雨のあった関東でも晴れ間がでてきています。午後は西から低気圧や前線が近づくため、西日本は次第に雨が降るでしょう。

昼過ぎには九州、夜には中国・四国も雨となり、雨脚が強まる見込みです。太平洋側を中心に警報級の大雨になるおそれがあり警戒が必要です。また、湿った空気が流れ込んでいる東海地方も急な雷雨に気をつけてください。

北日本は引き続き晴れるところが多いですが、気圧の谷の影響で北海道日本海側では夜遅くに雨の降り出すところがありそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

新潟、名古屋、大阪、鳥取、高知、福岡で5月並み。鳥取では夏日になる見込みです。

札幌 13℃（＋3）

仙台 12℃（-3）

新潟 21℃（＋7）

東京 21℃（-1）

名古屋 23℃（±0）

大阪 24℃（＋2）

鳥取 25℃（＋7）

高知 24℃（＋3）

福岡 24℃（＋3）

＜週間予報＞■西日本

31日（火）午前中にかけて雨・風が強まり荒れた天気になる見込みです。太平洋側では非常に激しく降るところがありそうです。いったん雨がやんでも、4月1日（水）は前線や次の低気圧の影響で再び本降りとなるでしょう。

2日（木）は晴れるところがほとんど。3日（金）の日中も晴れ間がありますが、夜は九州から雨が降り出し、4日（土）にかけて再び荒れた天気になるおそれがあります。

■北日本・東日本

31日（火）は東日本や東北も広く雨となり、関東や東海で雨脚が強まる見込みです。夜は北海道太平洋側でも雨や雪が降るでしょう。4月1日（水）も午後から雨が降り、関東や北陸では2日（木）にかけて雨が長引く予想です。

3日（金）は貴重な晴れ間。土日は北海道も含めて広く雨が降り、荒れた天気になりそうです。