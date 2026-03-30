４月１１日にＡＢＥＭＡで生放送される「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」に出演する新日本プロレスのウルフアロン（３０）がこのほど、主催者のインタビューに応じた。格闘技界のレジェンドに真剣勝負を挑み、勝利できたら賞金１０００万円という人気企画。東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストが臨む受ける今回は４分一本勝負で双方が柔道着を着用して対戦する。マットに背中をつけて３カウントを奪うか、投げ技で一本を取ることで勝利となるが、全ての打撃技、関節技、絞め技、急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となる。

主催者とウルフの一問一答は以下の通り。

−企画の情報解禁直後から、ファンの方々のみならず格闘技界やプロレス界など、様々な選手たちからも大きな反響があった。どう受け止めた。

「たくさんの方が反応してくださったことで、改めてこの『１０００万円シリーズ』の注目度の高さを実感しましたね。そして自分がその中心にいて、この企画に挑めることを、とてもうれしく思っています」

−ＳＮＳ上では、世界レベルの寝技を持つイゴール・タナベ選手のような強豪が出てきたら、ウルフ選手も危ないのでは？という声もあった。正直、不安な気持ちは。

「まあ、寝技に付き合わなければいいと思うんですけど、寝技ってなったら僕よりも強い選手もたくさんいると思うので。柔術の世界の方も来ると思うので、対策もしっかりしておかないといけないですよね。（それでも）ま、投げちゃえば終わりなので」

−過去の「１０００万円シリーズ」では、挑戦者が予想だにしない執念を見せる場面もあった。なりふり構わぬ攻撃を仕掛けられた場合、どう封じ込むか。

「この両手を使って相手との距離を測るっていうのを、ずっと柔道のときからやっているので。しっかりと自分の体を使って、手を使って、そういった相手の作戦を一つ一つ潰していければいいかなと思います」

−現段階で何か作戦や構想などは。

「人によってたくさん（戦術を）変えようと思っているんですけど、でもある程度の方向性というのは決まってきているかなと思います」

−ＡＢＥＭＡ１０周年記念の特別番組「３０時間限界突破フェス」にちなみ、ウルフ選手のこの先１０年の野望は。

「１０年後…。分からないですね（笑）。でもやっぱり、自分のやりたいことをやっている自分でいたいなと思います。１年１年、気持ちが変わっていったりするのが人間ではあると思うので。ただ、それでも、自分の目標や、やりたい物事に対して取り組んでいる自分でありたい。逆に楽しみですね、１０年後どうなっているのかっていうのは」

約５年ぶりの第６弾となる今回はＡＢＥＭＡの開局１０周年を記念した「３０時間限界突破フェス」の一環で生放送される。過去に亀田興毅、朝青龍、亀田大毅、那須川天心、朝倉未来による５作が放送されたが、参加者は全員返り討ちにされており賞金獲得者は出ていない。