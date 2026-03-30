

（写真：本社・奥西義和）

【書影】脳を飯で満たせ！新刊『没頭飯』がコチラ

お笑いコンビ「空気階段」で、水川かたまりさんとコンビを組む鈴木もぐらさん。2019年に『キングオブコント』（TBS）ではじめて決勝に進出すると、2021年に優勝。放送中のラジオ『空気階段の踊り場』（TBSラジオ）では自身の結婚や離婚をリアルタイムで伝え、反響を呼びました。その鈴木さんが、「食」を通して自身の人生を振り返る初のエッセイ『没頭飯』をこのたび刊行。初めての単著には何が記されているのか？ そしてこの本で伝えたかったこととは――。（記事は前編／撮影◎本社・奥西義和）

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本を出したワケ

新刊『没頭飯』のきっかけは、ぶっちゃけ”ダイエット”です。

2年くらい前に、ほぼ強制的にダイエットをやらされていた時期があって。

当時、自分はゾンビのスマホゲームにめちゃくちゃハマってたんですけど、それを人質に取られて、「痩せられなかったらアンインストール」みたいな条件で無理やり。

119キロあったのを90キロ台まで落とす、という話だったんですけど、完全に“やらされた”ダイエットだったせいで、ストレスがひどくて。怒りというか、憎しみが沸いた。（笑）

「ダイエットが終わったら、絶対にあれを食ってやる！」っていう気持ちだけをモチベーションにしていた期間、欠かさずにつけていたのが『食べたいものリスト』でした。

スマホのメモに、とにかく思いつく限り書き出していくんですよ。「これ食いたい！」「あれも食いたい！」って。

それでダイエットが終わった瞬間から、そのリストを一個ずつ回収していく“食いまくり期間”に入った。やらされたダイエットなので、リバウンドなんか関係ありません。とにかく食いたいものを食う。

その様子をSNSにあげていたのを、ポプラ社の方が見てくれて「WEBで連載にしませんか？」と声をかけてもらったのが始まりでした。

タイトル『没頭飯』の意味

タイトルの『没頭飯』の意味は、とてもシンプル。

人ってなにも食べずに生きていくことはできないじゃないですか。

どうせ食うんだったら、没頭するくらい楽しく飯を食った方が得じゃないか、っていう。飯からは逃げられません。逃げられないものだからこそ、ちゃんと向き合ったほうがいいよね？ そんな感覚です。

出来上がった本の印象としては……とにかくイラストがかわいい。そのうえで中身は”グルメ本”というより、食を入口にした“人生の記録”みたいな内容になっています。

食べ物の話をしているようで、家族のことだったり、育ってきた環境だったり、今の仕事につながる話が出てくる。

”食”をテーマにしつつも、書いていくうちに「ああ、こんなふうに今の自分はできているんだな」と整理されていくような感覚がありました。

“食”の思い出

やっぱり食の話をすると、自然と“家族”の記憶が出てくるんですよ。



（写真：本社・奥西義和）

自分の場合、7歳のときに親が初めて離婚をしていて。その後、再婚した母親は再び離婚をするわけですが……。

そもそも７歳以前ってそんなに記憶がないんです。ただし、食卓の光景だけはなぜかはっきりと頭に残っている。

こたつのテーブルを囲んで、テレビの正面が父親。その右手に自分、左に母親っていう配置。父親はいつも瓶ビールを手にしながら、つまみを食べる、といった光景ですね。

特に覚えているのは、父親がなぜか“鴨”を持って帰ってきた日のこと。

「鴨持ってきたぞ！」と言いながら、本当に丸々一匹の鴨を手に持って帰ってきた。どこでどう手に入れたかさっぱりわからないんですが、それで「料理しろ！」と羽根がついたまま母親に渡して。

母親は「なんで鴨なんて持って帰ってきた！」と怒っていましたが、なんとかさばいて鍋に。当時の自分は鶏との違いもわかっておらず、「普通の飯」の感覚だったんですけど、押し付けられた母親は大変だったでしょうね。

父親だけ、なんだかすごくうれしそうだったのをよく覚えています。

忘れられないとんかつ屋での出来事

その頃は千葉の団地に住んでいました。

東京のような、まるでマンションのような建物が並んだ洗練された団地でなく、プロパンガスとぼっとん便所が備わった、長屋のような古いやつです。

今振り返れば、決して恵まれている環境ではなかったと思うんですけど、それでもそのときの“食”の記憶はちゃんと残っていて。

忘れられないのが、銚子の「東京軒」というとんかつ屋での出来事。

本に詳しく書きましたが、自分が美味そうにロースカツを食べていた様子を見ていた隣のおじさんが「俺のヒレカツ食うか？」って言ってくれたんです。



（写真：本社・奥西義和）

でも当時の自分は、母親から「絶対に人からモノをもらってはいけない」と厳しくしつけられていて。

「施しを受けたら何か返さなきゃならないから、絶対にもらうな」「人に頼らず自分の力で何とかしろ」という教育方針だったと思うんですが、それでグッと我慢して断った。

そうしたら後で母親からめちゃくちゃに怒られて。「なんであんな美味そうなヒレカツをもらわなかったんだ！」って。

「どういうこと！？」と狼狽したというか、学んだというか…。

あれは今も鮮烈に覚えてますね（笑）。