高齢者のひとり暮らしは、健康管理やお金のことなど数多くの不安があります。しかし、これまで70年近くにわたってひとり暮らしを続けてきた88歳のイラストレーター・田村セツコさんは、「ひとりで生きることは、寂しさや孤独や、認知症の不安を抱きしめながら、それでも楽しんで暮らす冒険です」と前向きに語っています。そこで今回は、田村さんの著書『最後までひとり暮らし』から抜粋し、再編集してお届けします。

【写真】セツコさん「老いは、静かに受け取るものだと思います」

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「若く見せなきゃいけない」という声

年をとると、どこからともなく、「若く見せなきゃいけない」という声が聞こえてくるようになります。

誰かに直接いわれたわけではないのに、雑誌を開けば、テレビをつければ、街を歩けば、いつのまにか、そんな空気がまとわりついてくるのね。

若く見える服。若く見える髪型。若く見えるメイク。

それらは決して悪いものではないわ。楽しめる人は、楽しめばいい。

でも、いつのまにか、「若く見えないといけない」「老けて見えるのは、よくないこと」、そんな考え方にすり替わってしまうの。

すると、心のどこかが、少し苦しくなってくるのよ。

わたしは、若く見せようとは思わないわ。

若く見せようとは思わない、老いを隠そうともしない

それは、あきらめでも、投げやりでもないの。

ただ、自然に、そう思うようになったんです。



『最後までひとり暮らし』（著：田村セツコ／明日香出版社）

年をとった体は、ちゃんと年をとった体よ。

それは、何かが足りない体ではないの。長い時間を生き抜いてきた立派な体だわ。

ここまで生きてきたという事実は、体のあちこちに、ちゃんと刻まれています。

それを、なかったことにしようとしなくていい。隠そうとしなくていい。

無理に若返らせようとしなくていいのよ。

当たり前のことなのに、どこかで無理をしていた

シワも、白髪も、たるみも、全部、わたしが生きてきた証拠です。

笑ったあのとき。泣いた夜。がんばった日々。

それらが、少しずつ、形になって出ているだけなのよ。

若いころは、シワが増えることを、どこか恐れていたわ。白髪を見つけては、ため息をついたこともあるの。

鏡の前で、「まだ大丈夫」「これくらいなら」と、自分にいい聞かせていた時期もあったっけ。

でも、あるとき、ふと思ったの。いくら若く見せても、わたしは若い人にはなれないと。

当たり前のことなのに、どこかで無理をしていたのだと。

老いは、静かに受け取るもの

その無理をやめたとき、肩の力が、すっと抜けました。

老いは、隠すものではありません。

老いは、静かに受け取るものだと思います。

受け取るというのは、何もしない、ということではないの。投げ出すことでも、あきらめることでもないわ。

きれいに整える。それが、わたしたちの世代の、おしゃれなのだと思うのね。

きれいに整えるというのは、若く作り込むことではないの。

今の自分に合った形に、手をかけてあげるということ。

シワも白髪も隠すものではない、自分らしくきれいに整えればいい

白髪を無理に黒く戻さなくてもいい。

でも、清潔に整えておく。

シワを消さなくてもいい。

でも、肌をいたわる。

体形を若いころに無理に戻さなくてもいい。

でも、だらしなくならないように気をつける。

それだけで、人は、驚くほど美しく見えます。

※本稿は、『最後までひとり暮らし』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。