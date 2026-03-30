「意外な2ショット」井ノ原快彦、人気芸人とのプライベートショットを公開！ 「推しと推しがー」
20th Centuryの井ノ原快彦さんは3月29日、自身のInstagramを更新。人気芸人とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】井ノ原快彦＆人気芸人のプライベートショット
ファンからは「推しと推しがー」「やばい好きな2人が」「えぇ〜若林さんとお友達なの」「若って呼んでる、、、、！」「こんな交遊関係があるんですね〜」「びっくりすぎる」「意外な2ショット」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】井ノ原快彦＆人気芸人のプライベートショット
「びっくりすぎる」「やばい好きな2人が」井ノ原さんは「若と焼き鳥食べに行きました」と、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さんと食事したことを報告し、3枚の写真を投稿。若林さんの著書『青天』（文藝春秋）にサインをしてもらう様子が写っています。井ノ原さんは「この歳になって友達ができるって嬉しい」「素敵な夜だった。またすぐ行きたいなぁ」と振り返りました。
「珍しい組み合わせ」「仲良し3人組〜」2日の投稿では「小木さん、御徒町との写真」と、お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明さん、詩人の御徒町凧さんとのスリーショットを公開した井ノ原さん。ファンからは「珍しい組み合わせ」「仲良し3人組〜」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)