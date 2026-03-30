ドラマ『白い巨塔』や舞台『放浪記』など、数々の名作に出演してきた俳優の山本學さんは、今年89歳。4年前に軽度認知障害（MCI）と診断されてから、生活習慣の改善や運動療法に取り組んできたといいます。18年前に妻を亡くして以来、一人暮らし。生活には、どのような変化があったのでしょうか。（構成：菊池亜希子 撮影：宮崎貢司）

【写真】いつも「脳に繋がれ」と心の中でつぶやきながら運動しているという山本さん

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あの日から、不安と恐怖を感じている

僕は軽度認知障害と診断されたことを公表していますが、近ごろの、認知症に対する世間の思いやりのなさに少し憤っています。

軽度でも認知症と診断されると、本人は日々、不安なのです。いつ症状が進んでしまうのか、今後自分はどうなるのか……という恐怖もある。

僕が実体験を公表したところ、仕事などにも影響があり、認知症に対するマイナスイメージの大きさに驚きました。

そもそも認知症は脳の機能障害のひとつ。病気というより老化の一種だと感じています。というのも、以前胃がんと前立腺がんを経験したとき、がんの診断書には「悪性腫瘍」と明記されましたが、認知症の診断書には「軽度認知障害と思われる」と書かれていたんです。

つまり、医師にもはっきりとは言いきれない「状態」を表しているのではないか、と。それでも自分の状況を公表したのは、僕と同じような人が少しでも早く医療に繋がり、対策を始められるよう願っているから。

僕が軽度認知障害と診断されたのは2022年4月。突然、幻視が現れたのです。ある日、夜明けにトイレに起きたら、壁に曼荼羅模様の図形が貼りついていて、触ろうとしたら手が空を切る。トイレから戻ってきたら、なくなっていました。

しかし数日後、今度は壁から立方体がたくさん出てきて、頬をつねってみたけどなくならない。さらに数日後には、部屋一面にキラキラ光るハンガーが下がっていて。さすがに何とかしないと……と、手立てを考えました。

父がアルツハイマー型認知症を患っていたので、関連本は読んでいましたが、僕は「認知症」なんて想像もしなかった。脳に何か異変が起きたと思ったのです。医師役を演じるときに何かと相談に乗ってもらっていた脳外科医に連絡したら、「それは科が違うよ」と、認知症に詳しい精神科医を紹介されました。

精神科？ 正直、ショックでしたが、そこで出会ったのが、今もお世話になっている朝田隆先生です。

先生のクリニックで検査を受けたところ、認知力検査の点数はよかったけれど、精密検査で脳の側頭葉に血流低下が見つかった。幻視の症状から、レビー小体型認知症を疑いましたが、「アルツハイマー型の軽度認知障害」と診断されました。



「軽度認知障害（認知症グレーゾーン）の段階で異変に気づいて対策すれば、認知機能への下り坂を緩やかにすることはできる」

診断結果を聞いたときは、やはりつらかった。認知症は基本的に治らないもの。治療薬はないのです。運動や生活習慣の改善で進行速度を遅らせることはできても、進行は避けられない。その事実を受け止めるには時間がかかりました。

いや、今も受け止めきれていないから、できる対策を必死で続けているのかもしれません。

先生によると、認知症は高血圧や糖尿病などの生活習慣病と同様、長い年月をかけて脳が萎縮していき、発症に至るそうです。

最初は、僕のように日常生活にさほど支障ない程度の症状が表れる。これが認知症前段階の「軽度認知障害（認知症グレーゾーン）」。その期間は7年ほどで、その間に少しずつ認知機能が低下し、最終的に認知症に至るとのこと。

ただ、このグレーゾーンの段階で異変に気づいて対策すれば、認知機能への下り坂を緩やかにすることはできる。早い段階での対策が功を奏すると、グレーゾーンから健常に「Ｕターン」することもあるそうです。僕がすすめられた対策は「筋トレ、歩くこと、そして睡眠や食事など生活習慣の見直し」でした。

運動療法に熱中するあまり……

脳と筋肉を繋ぐ感覚神経（迷走神経）の衰えが認知機能低下に関係しているそうで、この神経に働きかけて改善を図るのが、朝田先生が推奨する「本山（もとやま）式筋トレ」です。

立ち姿勢、座り姿勢それぞれにメニューはいくつもあり、太腿やお腹の筋肉に強めの負荷をかけて、痛みが脳に伝わることを意識しながら行います。僕はいつも「脳に繋がれ」と心の中でつぶやいている。

一人より誰かと一緒のほうが頑張れる気がして、クリニックが主催する体操プログラムのクラスに参加しています。何パターンもの筋トレを片足から始め、全身のトレーニングを2時間かけてゆっくり行うので、かなりの運動量。週5回行ったら、「山本さん、来過ぎです」と叱られました。（笑）

ウォーキングも効果的といわれています。80歳手前までは役者の訓練として毎日1万歩近く歩いていたものの、80歳以降は、がんを患ったことやコロナ禍も重なって7000歩、5000歩と減っていき……。85歳で、「軽度認知障害」と診断されてからは、再び意識的に歩くようになりました。

認知機能の維持には「はや歩き」と「ゆっくり歩き」を3分ごとに交互に行う「インターバル速歩」が効果的だそうですが、僕は、はや歩きだけしています。

ただ最近は、鎖骨周辺に強い痛みが頻発し、歩けていません。突然、胸に痛みが走ったときは、てっきり骨折かと思ったほど。循環器科、心臓外科、脳外科まで回されたけれど異常なし。最終的に肋間神経痛とわかり、現在、漢方薬で少しずつ改善しています。

肋間神経痛がこれほど痛いなんて初めて知りました。年をとると、本当にいろいろなことが起こるものですね。

＜後編につづく＞