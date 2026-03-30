人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気に楽しく暮らすための知識をご紹介します

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いつもしずかに笑っていますか

誰でも年をとれば体力は衰え、体のあちこちに不具合があらわれるものです。それを嘆くのではなく、仕方のないことと割り切って、上手につきあっていくのが健康的に暮らす秘訣でしょう。

健康を保つには、日頃からバランスのよい食事をとり、十分な睡眠と休養、適度な運動……は当たり前の話ですね。では、「よく笑うこと」は意識しているでしょうか。

人間は笑うとナチュラルキラー細胞が活性化され、体の免疫力がアップし、病気になりにくくなります。ナチュラルキラー細胞は、ウイルスや細菌だけでなく、がん細胞にまで力を発揮するといわれる、いわば「自前の特効薬」です。

笑うといっても、大きな声で笑わなくてもいいのです。笑顔になるだけで、その効果が十分に期待できます。

笑顔になるようなことがなくて…

「でも、笑顔になるようなことがなくて」なんて言わないでください。嬉しいことを見つけるのは難しくありません。日常生活で、ちょっとしたことを楽しいと思い、幸せと感じるだけで、自然に笑顔になれるでしょう。

新聞を読んでいて「今日の運勢にいいことが書いてあった」「テレビの画面を見たら、ちょうど11時11分と数字が並んでいた」でもＯＫ。それを「これはラッキー。何か、いいことがあるかも」と笑みを浮かべるだけで、十分に効果があります。

「いい年をして、ヘラヘラしていられるか」と思うかもしれませんが、笑う門には福来るという言葉もありますし、宮沢賢治も「雨ニモ負ケズ」の詩の中で「イツモシヅカニワラッテヰル（いつもしずかにわらっている）」と理想像を記しています。

フランスの哲学者アランは『幸福論』の中で、「笑うのは幸福だからではない。むしろ、笑うから幸福なのだ」と述べています。

どうやら、笑うと「幸せになれる」「健康になる」のは、古今東西共通の健康法といえるのかもしれません。



図書館に足を運びましょう



（写真：stock.adobe.com）

調べものはインターネットで……という人も増えていますが、ぜひ図書館に行ってほしいと思います。何の目的がなく立ち寄っても、たくさんの本によって知的好奇心が刺激される場所だからです。

「図書館に足を運んだおかげで、世界がぐんと広がりました」と話すのは74歳の男性。もともとは読書がそれほど好きではなく、自宅から10分ほどの図書館に行くこともありませんでした。

ところが、ある夏の日、自宅のクーラーが壊れてしまい、涼しい場所を考えて思いついたのが、図書館でした。「ふだんは新聞くらいしか読まなかった」そうですが、ズラリと本が並んでいる眺めが壮観で、別世界に入りこんだような気分。

椅子に腰かけて涼んでいるだけというわけにもいかず、とりあえず図書館の中をウロウロしてみたのです。

すると、激動の昭和を記録した写真集を見つけました。ページを開くと、子どもの頃に憧れていた戦闘機の写真や、当時の町の様子、人々の暮らしぶりなど、その時代を象徴する写真の一枚一枚に解説がついていて、夢中になって読むうちに、暑さも忘れたそうです。

連日図書館に通うように…

その本は年代別のシリーズになっていて、すべてを読破したいと思ったことから、連日の図書館通いがスタートしました。その後も、さまざまな写真集を見るために図書館に行くのが日課になったそうです。

図書館には一般の書店で見かけないような専門書や高価な写真集がたくさんあり、毎日通っていても飽きなかったといいます。

さらに、写真を見るだけでは飽き足らず、「自分でも写真を撮ってみたい」と考えるようになり、今度はカメラの本を読んで勉強中だとか。

図書館といえば、夏は涼しく、冬は暖かく、静かで落ち着いた空間。本だけでなく、ＣＤやビデオ、ＤＶＤの貸し出しもありますから、一度、足を運んでみてはいかがでしょうか。

