「絶対オーラでバレる」NiziU・リク、プライベートのディズニーショット公開「かわいすぎてびっくりした」
ガールズグループ・NiziUのリクさんは3月29日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでのプライベートショットを公開しました。
【写真】NiziU・リクのディズニーショット
コメントでは「絶対オーラでバレるよ」「私服大人っぽくて好き」「かわいいしかでてこない」「ミイヒと行ったのかな？」「思いっきり可愛いな」「かわいすぎてる 天使やん！」「かわいすぎてびっくりした」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】NiziU・リクのディズニーショット
「かわいいしかでてこない」リクさんは「ディズニーシー アナ雪乗れて幸せ」とつづり、7枚の写真を投稿。黒いジャケットにグレーのインナー、黒いショートパンツとグレーのタイツ、ブーツを合わせた大人っぽいコーディネートを披露しています。さらに、耳付きの帽子を合わせたキュートなスタイルも印象的で、パークを満喫する様子が伝わるショットとなっています。
「お久しぶりのユニバ」リクさんはこれまでもプライベートショットをたびたび公開。1月2日には「お久しぶりのユニバ」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの写真を7枚公開しました。黒いロングコートに白いマフラー、頭にはカチューシャを着けています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)