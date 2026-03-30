【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄2文字を埋めてみよう！ ヒントは「生命維持に欠かせない物質」
言葉が持つ「共通のパーツ」に注目して、思考を柔らかくするパズルを楽しんでみませんか？
今回は、生き物が呼吸するために欠かせない成分や、物体が存在する広がりなど、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□き
□□かん
こ□□
ヒント：生き物が呼吸するために取り込む、目に見えない気体のことを何といいますか？
答えを見る
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▼解説
くうき（空気）
くうかん（空間）
こくう（虚空）
私たちの周囲に絶えず存在し、生命を支える「空気（くうき）」や、物事の広がりそのものを定義する「空間（くうかん）」。そこに、どこまでも続く何もない領域を指す「虚空（こくう）」が並びました。
身近な大気から、物理学的な場所の概念、そして観念的な「無」の世界まで。共通する2つの音が、私たちの周りにある「形なきもの」の多様な在り方をつないでいるのは面白い発見ですね。バラバラの概念が、一つの答えでスッと腑に落ちる快感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、生き物が呼吸するために欠かせない成分や、物体が存在する広がりなど、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□き
□□かん
こ□□
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正解：くう正解は「くう」でした。
▼解説
くうき（空気）
くうかん（空間）
こくう（虚空）
私たちの周囲に絶えず存在し、生命を支える「空気（くうき）」や、物事の広がりそのものを定義する「空間（くうかん）」。そこに、どこまでも続く何もない領域を指す「虚空（こくう）」が並びました。
身近な大気から、物理学的な場所の概念、そして観念的な「無」の世界まで。共通する2つの音が、私たちの周りにある「形なきもの」の多様な在り方をつないでいるのは面白い発見ですね。バラバラの概念が、一つの答えでスッと腑に落ちる快感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)