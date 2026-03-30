中森明菜の新曲「カサブランカ」が、テレビ東京系にて放送中の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』の新たなエンディングテーマ曲に起用される。

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番組のために書き下ろされた本楽曲は、2025年の自身のディナーショーで初披露した約8年ぶりのクリスマスソング「Merry Christmas, My Heart」以来の新曲。中森は楽曲について、「今の時代を生きる人間という存在そのものへの讃歌です。」「一日の終わりに灯した祈りが思いやりとなって、遠い空の下まで届くやさしい世界へつながることを願っています。」とコメントしている。

また、本楽曲は本日3月30日22時放送の同番組にて初オンエアとなる。

＜中森明菜 コメント＞

人は不完全で、時に傷つけ合ってしまうこともあります。けれど、それでも誰かの幸せを願い、暗闇の中に光を見出そうとする祈りを捨てることはありません。未来を信じようとするその心こそが、人間が持つ本当の意味での強さなのだと信じています。「カサブランカ」は、今の時代を生きる人間という存在そのものへの讃歌です。一日の終わりに灯した祈りが思いやりとなって、遠い空の下まで届くやさしい世界へつながることを願っています。

（文＝リアルサウンド編集部）