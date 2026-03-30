ハリー・ケインをいかに封じ込むか。“完全アウェー”イングランド戦で策士の敵将を驚かせる堅守で揺さぶりをかけたい【日本代表】

ハリー・ケインをいかに封じ込むか。“完全アウェー”イングランド戦で策士の敵将を驚かせる堅守で揺さぶりをかけたい【日本代表】