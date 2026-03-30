Snow Man目黒蓮、カナダからリモートで会見出席「でかすぎて気まずい」肩まで伸びた新ヘアも披露
【モデルプレス＝2026/03/30】Snow Manの目黒蓮（リモート参加）が30日、都内で開催されたキリンビール 晴れ風「新しくなる」発表会に、今田美桜、内村光良、天海祐希と出席。目黒が自身のヘアスタイルについて語る場面があった。
【写真】目黒蓮「気まずい」CM会見にリモート参加
新CMの撮影について、今田は「晴れ風のCM撮影は、おいしい晴れ風をいただけるということで、いつもわくわく望むんですけれども、今回は味がリニューアルされたということで。その味をしっかり伝えられるのかなと緊張しながら向かったんですけれども、こんなにも違うのか！と驚きまして、それがリアルに出ていると思います。楽しかったです」と回想。飲んだ後の笑顔については「本当においしいんです！もう感動的でした」と笑顔を見せた。
3人に呼ばれて、カナダからの生中継で大画面に登場した目黒は「ちょっと気まずいです（笑）。いっぱい笑ってください。すいません。こんな形で」と照れ笑い。「若干の、僕がでかすぎて気まずい感じがちょっとあるんですが（笑）。カナダからも晴れ風を応援出来たらなと思いまして」と元気そうな姿を見せた。
内村が「ちょっと髪伸びたね」と投げかけると、目黒は「そうですね。伸びました」と頷いて、内村が「伸ばすの？」と重ねると、目黒は「伸ばします。待ってください。どういう質問ですか？」と笑顔。天海が「美しいものはいいのよ！髪の毛が短くても長くても」とツッコミを入れると、内村は「切りたくなったら切っていいからね」と目黒に投げかけて、目黒は「役なので切れないです」と笑っていた。（modelpress編集部）
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【写真】目黒蓮「気まずい」CM会見にリモート参加
◆目黒蓮、カナダから生中継で会見登場
新CMの撮影について、今田は「晴れ風のCM撮影は、おいしい晴れ風をいただけるということで、いつもわくわく望むんですけれども、今回は味がリニューアルされたということで。その味をしっかり伝えられるのかなと緊張しながら向かったんですけれども、こんなにも違うのか！と驚きまして、それがリアルに出ていると思います。楽しかったです」と回想。飲んだ後の笑顔については「本当においしいんです！もう感動的でした」と笑顔を見せた。
◆目黒蓮、役作りでイメチェン
内村が「ちょっと髪伸びたね」と投げかけると、目黒は「そうですね。伸びました」と頷いて、内村が「伸ばすの？」と重ねると、目黒は「伸ばします。待ってください。どういう質問ですか？」と笑顔。天海が「美しいものはいいのよ！髪の毛が短くても長くても」とツッコミを入れると、内村は「切りたくなったら切っていいからね」と目黒に投げかけて、目黒は「役なので切れないです」と笑っていた。（modelpress編集部）
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