米株価指数先物 下げ幅縮小、トランプ「イランが米の要求に屈した」主張 米株価指数先物 下げ幅縮小、トランプ「イランが米の要求に屈した」主張

リンクをコピーする みんなの感想は？

米株価指数先物 下げ幅縮小、トランプ「イランが米の要求に屈した」主張



東京時間12:02現在

ダウ平均先物JUN 26月限 45338.00（-86.00 -0.19%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6400.25（-12.00 -0.19%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 23267.00（-61.50 -0.26%）



米株先物は下げ幅を縮小、トランプ「TACO」効果いつまで続くか。



トランプ米大統領は、米国が提示した15項目のほとんどをイランが受け入れたと主張している。ただ、内容については言及していない。

外部サイト