米株価指数先物　下げ幅縮小、トランプ「イランが米の要求に屈した」主張

東京時間12:02現在
ダウ平均先物JUN 26月限　45338.00（-86.00　-0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6400.25（-12.00　-0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　23267.00（-61.50　-0.26%）

米株先物は下げ幅を縮小、トランプ「TACO」効果いつまで続くか。

トランプ米大統領は、米国が提示した15項目のほとんどをイランが受け入れたと主張している。ただ、内容については言及していない。