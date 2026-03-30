「丸亀うどーなつ」に春の新作登場 風味豊かな抹茶をぜいたくに使用
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、うどん生まれの「丸亀うどーなつ」の新味として「抹茶味」を4月7日から全国の店舗にて期間限定で販売する。
【写真】ココアビスケットがたっぷり！『丸亀うどーなつ チョコ味』ほかラインナップ
「丸亀うどーなつ」は、同店ならではの新たな感動体験として、同店のうどんの特長であるもちもちの食感を生かした、もっちもち食感のドーナツ。販売開始以降、累計販売数が2500万食を突破した。
今回登場する『丸亀うどーなつ 抹茶味』には、京都・宇治で170年続く老舗「堀田勝太郎商店」の抹茶をぜいたくに使用。「堀田勝太郎商店」の抹茶は、抹茶本来の甘みを最大限に引き出す後火二度焙煎が施されており、甘みが強く、まろやかな風味が特長。抹茶のまろやかな風味と上品な香りが際立つ特製パウダーは、やさしい甘みのきび糖との比率にこだわり、程よい甘さで子どもから大人まで楽しめる味わいに仕上げた。また「丸亀うどーなつ」最大の特徴である“もっちもち食感”との相性を追求し、粒子の細かい抹茶を使用することでしっかりとうどーなつに絡み、なめらかな舌触りと濃厚な味わいを楽しめる。
■ラインナップ（価格は全て税込／各5個入り）
『丸亀うどーなつ 抹茶味』300円
上品な抹茶の香りと程よい甘さで、大人も子どもも楽しめる味わい。京都の老舗「堀田勝太郎商店」の国産抹茶ときび糖を合わせ、もっちもち食感に合う味わいに仕立てた。
『丸亀うどーなつ チョコ味』350円
もっちもちの生地の中には、チョコレート味のチップとココアビスケットがたっぷり。さらに、「丸亀うどーなつ」の周りには、ココアパウダーときび糖をブレンドした特製チョコレート味パウダーを。どこを食べてもチョコ味づくしの濃厚な味わい。
『丸亀うどーなつ きなこ味』300円
もっちもちのうどーなつに合わせて、きなこときび糖を黄金比でブレンド。程よい甘さと、ふんわり香ばしいきなこで間違いないおいしさ。
『丸亀うどーなつ きび糖味』300円
さとうきびのまろやかな甘さが、口に入れた瞬間に心がほどけるような素朴な味わい。もっちもちの食感とやさしい甘さでほっと一息つきたいときにおすすめ。
【写真】ココアビスケットがたっぷり！『丸亀うどーなつ チョコ味』ほかラインナップ
「丸亀うどーなつ」は、同店ならではの新たな感動体験として、同店のうどんの特長であるもちもちの食感を生かした、もっちもち食感のドーナツ。販売開始以降、累計販売数が2500万食を突破した。
今回登場する『丸亀うどーなつ 抹茶味』には、京都・宇治で170年続く老舗「堀田勝太郎商店」の抹茶をぜいたくに使用。「堀田勝太郎商店」の抹茶は、抹茶本来の甘みを最大限に引き出す後火二度焙煎が施されており、甘みが強く、まろやかな風味が特長。抹茶のまろやかな風味と上品な香りが際立つ特製パウダーは、やさしい甘みのきび糖との比率にこだわり、程よい甘さで子どもから大人まで楽しめる味わいに仕上げた。また「丸亀うどーなつ」最大の特徴である“もっちもち食感”との相性を追求し、粒子の細かい抹茶を使用することでしっかりとうどーなつに絡み、なめらかな舌触りと濃厚な味わいを楽しめる。
『丸亀うどーなつ 抹茶味』300円
上品な抹茶の香りと程よい甘さで、大人も子どもも楽しめる味わい。京都の老舗「堀田勝太郎商店」の国産抹茶ときび糖を合わせ、もっちもち食感に合う味わいに仕立てた。
『丸亀うどーなつ チョコ味』350円
もっちもちの生地の中には、チョコレート味のチップとココアビスケットがたっぷり。さらに、「丸亀うどーなつ」の周りには、ココアパウダーときび糖をブレンドした特製チョコレート味パウダーを。どこを食べてもチョコ味づくしの濃厚な味わい。
『丸亀うどーなつ きなこ味』300円
もっちもちのうどーなつに合わせて、きなこときび糖を黄金比でブレンド。程よい甘さと、ふんわり香ばしいきなこで間違いないおいしさ。
『丸亀うどーなつ きび糖味』300円
さとうきびのまろやかな甘さが、口に入れた瞬間に心がほどけるような素朴な味わい。もっちもちの食感とやさしい甘さでほっと一息つきたいときにおすすめ。