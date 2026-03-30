4月から東京に進出するあの実力派お笑いコンビが、あられもない姿で絶体絶命の危機に！ このままだと彼らは、バラバラになってピン芸人として生きていかなければならない……!? 2人を救おうと、漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』王者・たくろうが、無理難題だらけなデスゲームに挑んだ。

【TVer】デスゲームに女神降臨!? “めちゃモテ委員長JK”にM-1王者・たくろうが奇跡的に出会う

デスゲームの人質となったのは、大阪を拠点に活動してきた結成17年のセルライトスパ。『第37回ABCお笑いグランプリ』で優勝し、『ダブルインパクト2025 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』で3位になった実力派コンビで、2026年4月から東京に進出する予定……だった。

なんとセルライトスパが、デスゲームの主催者である謎の仮面の男・ジグロウに捕まってしまったのだ。床に伏せた2人は服や顔がボロボロで、大須賀健剛の尻が肥後裕之の顔に向いた状態のまま鎖で拘束されている。あられもない姿のセルライトスパを助けるべく、たくろうは“地獄の学び舎”ジグロウ学園でのミッションに挑んだ。

たくろうに課せられたミッションは、2枚のカードを組み合わせ、完成したワードに当てはまる“激レア融合人間”を校内から探し出すこと。激レア融合人間は、“バレンタインでチョコを10個以上もらった委員長”や“10人兄弟のたくろうファン”など、「本当に存在するのか？」と言いたくなるものばかりだ。

そんな無理難題のミッションでたくろうは、なんと奇跡的に激レア融合人間を1人発見。しかし人質は2人いるため、ジグロウから「片方しか解放できない」と言われ、デスゲームを続行するよう命じられた。

その後もたくろうは激レア融合人間を探すが見つからず、気づけば人質の処刑時間まで残り10分に。「このままではセルライトスパは、ピン芸人になってしまうなぁ～ハッハッハッハッ！」とジグロウに煽られた。

もはや一刻の猶予もない中でたくろうは、“⼤喜利が得意な⽣徒会メンバー”という激レア融合人間に遭遇。突如始まった大喜利対決も乗り越え、見事セルライトスパの2人の命を繋ぎ止めた。

なお、たくろうが初めて人質を解放できた彼らの関西初冠特番『デスゲームTAKUROW～M-1王者たくろうと8人の人質～』（ABCテレビ）は、3月23日深夜に放送された。

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