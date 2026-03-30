テレビ東京は３０日、放送中の経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」の新しいエンディングテーマ曲が、中森明菜の新曲「カサブランカ」に決定したと発表した。

本楽曲は番組のために書き下ろされたもので、圧倒的な表現力と唯一無二の歌声にひきこまれる名曲になっている。３０日放送から、楽曲がＯＡされる。中森はテレ東を通じ「人は不完全で、時に傷つけ合ってしまうこともあります。けれど、それでも誰かの幸せを願い、暗闇の中に光を見出そうとする祈りを捨てることはありません。未来を信じようとするその心こそが、人間が持つ本当の意味での強さなのだと信じています。『カサブランカ』は、今の時代を生きる人間という存在そのものへの讃歌です。一日の終わりに灯した祈りが思いやりとなって、遠い空の下まで届くやさしい世界へつながることを願っています」とコメントした。

キャスターを務める田中瞳アナウンサーは中森にあいさつに行き「中森明菜さんは、１９９６年生まれの私の世代でもその名曲の数々を口ずさむことができる、時代を超えた大スターです。そんな明菜さんが歌う『カサブランカ』を聴き、あらためてニュースについて考え、自分にとっては何でもない一瞬でも、同じ地球上には様々な境遇の人がいるのだという当たり前のことに思いを馳せました。まずは自分自身が丁寧に向き合いたいと思います。カサブランカでしめくくる春からのＷＢＳも、どうぞよろしくお願いいたします」と話した。