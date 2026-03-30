今回は、孫差別をする義母を、義兄が撃退してくれたエピソードを紹介します。

「弟にはもう会わせないからな？」

「私の義母は、私や私の息子にものすごく冷たいんです。そのため義実家には正直行きたくありません。

そんなある日、息子と2人で義実家に行ったのですが、義母はやっぱりひどい態度をとってきました。私たちを無視した上、義兄の子どもにはおやつを出したのに、私の息子には何も出さないんです。ありえませんよね。

義母に我慢ができず、言い返してやろうと思っていたら、仕事から帰ってきた義兄が、『母さんは最低だ！』『弟（私の夫）にはもう会わせないからな？』と義母に言ってくれたんです。どうやら義兄は、私たちの様子をたまたま目にしたようです。その後、義母は私に謝ってきました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年4月）

▽ ここまでひどい態度をとられたら、我慢できなくて当然ですよね。この女性はこれまで「義母と縁を切りたい」と思っていたそうですが、その気持ちも理解できます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。