2020年、コロナ禍のさなかに公開された『映画 えんとつ町のプペル』は、夢を語れば笑われ、行動すれば阻まれる世界で、それでも信じることの強さをまっすぐに描いた作品だった。あれから6年を経て届けられた続編『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』が見つめているのは、あの奇跡の夜の先に流れ続けていた時間だ。

参考：小芝風花が葛藤を経て感じた“新しいこと”への意欲 「挑戦できる役をずっと演じ続けたい」

前作で、ルビッチは誰も見たことのない星空を信じ抜き、ついにその目で星を見る。けれどそれは同時に、かけがえのない友--ゴミ人間のプペルとの別れでもあった。本作は、その喪失を抱えたまま人がどう生きていくのかという問いへと歩みを進める。前作のテーマである「信じぬくこと」は今作にも確かに受け継がれている。ただし今回、前作とは異なる角度から胸に迫ってくるのは、大切な人を失った悲しみや切なさだ。

本作には、ルビッチと猫のモフを中心に進むパートと、時計師・ガスを中心としたルビッチがまったく姿を見せないパートが並走する。なぜこの構造なのかは核心のネタバレに関わるため、ここでは触れないでおく。ただ、鑑賞中は両者の関係がすぐには明かされず、しばらく不思議さが先に立つことだろう。だが、本作が泣ける映画になっているのは、意味が遅れて立ち上がるこの脚本構成の力に負うところが大きく、本作の巧みさはまさにそこにあるということだけは言っておきたい。

そのガスのパートのキーパーソンとなるのが、小芝風花の演じるナギだ。彼女は出自ゆえの秘密を胸に抱えたキャラクターだが、ガスの前での彼女は明るく天真爛漫で、自分の意見もはっきり言うまっすぐなヒロインである。ナギとガスの関係性がこのパートに与えている濃密さは、独立した一篇の映画と呼びたくなるほどだ。

実写ドラマのイメージが強い小芝だが、近年は『ツイスターズ』（2024年）や『ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い』（2024年）など声の仕事にも活動の幅を広げており、後者では長編アニメーション初挑戦にして主人公ヘラ役を務めている。明るさも翳りもあるキャラクターとして、そのどちらの場面でもナギとしての揺るぎない芝居を見せられるのは、小芝の演技の引き出しの広さゆえだろう。

■劇中で”ナギ＝小芝風花”が歌う「366日」は必見 劇中でナギが歌う「366日 ～ナギの歌.ver～」も忘れがたい。HYの仲宗根泉が2008年に書いた、会えない相手への切ない想いを綴った名曲だが、「別れ」を描く本作にこれほどぴったりくるアニメ作品もなかなかないだろう。小芝はこの歌唱シーンのために2ヶ月間ボイストレーニングに通ったという（※）。その準備が実を結んだナギの歌声には、技術的な上手さ以上に、ナギのガスへの感情がそのまま乗っていた。本作最大の見どころと言っても過言ではないこの曲を、劇場を出たあとに、思わず聴き直した人も少なくないのではないだろうか。

このように、あらゆる面で力の込められた本作の中で、筆者がとりわけ心を掴まれたのは「待つ」という行為の再定義である。

「千年砦に来て、待つってことの意味がわかった。待つことは何もしないっていうことじゃない。相手を信じ抜くことだ」

ルビッチのこの言葉には、思わずハッとさせられた。物語において、「待つこと」はしばしば受け身の姿勢として描かれてきたからだ。前に進めない人の停滞、過去へのしがみつき、あるいは未練という一語で片づけられるもの。本作はそのどれとも違う。誰かの不在を抱えたまま時間を生きること--その営みそのものを揺るぎない強さをもって肯定してみせる。

そしてこの視線は、ルビッチ自身の描かれ方にもにじんでいる。彼はナギを待ち続けるガスに対して、「引きずっていてもしょうがない」と辛辣な言葉を投げかけてしまう。一見正論に聞こえるその言葉は、プペルを失った痛みをまだ手放せずにいる彼自身が自分に“言い聞かせている”ことでもある。前に進まなければならない、乗り越えなければならない--そうした正しさにかえって縛られることの苦しさ。本作はそれを、ルビッチという主人公を通じて丁寧にすくい取っていた。

思い返せば、前作にもこの視線の萌芽はあったように思う。夢を信じたい気持ちを押し込めて生きていたアントニオにも、前作は確かに光を当てていたし、まっすぐな理想の通りには生きられない人間の痛みを置き去りにしなかった。「正しさ」の側にいるように見える人間の中にだって割り切れなさはある。『映画 えんとつ町のプペル』は一貫して、その割り切れなさのそばに留まろうとする物語なのだと思う。

壊れていないのに、11時59分で止まったままの時計台。やがてその針が再び動き出すとき何が起こるのかは、ぜひスクリーンで確かめてほしい。

「ずっと頭にあるんです。会えなくなった、友達のことが」

ルビッチのこの言葉に、不意に涙腺を持っていかれたのはきっと筆者だけではないだろう。忘れられないなら、忘れなくていい。会いたいなら、会いたいまま生きていい。多くの出会いを重ね、二度とは会えない別れも知ってしまった大人にこそ、本作は深く届くのではないだろうか。

参考※ https://diamond.jp/articles/-/385652（文＝すなくじら）