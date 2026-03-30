ＥＴＳグループ<253A.T>が後場カイ気配スタートとなっている。午前１１時３０分ごろに３月中間期の連結業績予想について、営業利益を３億７１００万円から５億７５００万円（前年同期比５０．５％増）へ、純利益を２億３６００万円から３億２０００万円（同４０．４％増）へ上方修正したことが好感されている。



電気工事業セグメントで、設備事業の悪化が見られることから売上高は５８億４６００万円から５３億９８００万円（同６．５％増）へ下方修正したものの、電力事業の工事進捗が順調であることに加えて、一部工事におけるコスト低減による採算の改善が見られたことから利益は上方修正した。また、不動産関連事業セグメントの売り上げ及び利益が順調に推移していることも寄与する。



出所：MINKABU PRESS