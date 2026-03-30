

日経225先物は11時30分時点、前日比1930円安の5万0950円（-3.64％）前後で推移。寄り付きは5万0980円とシカゴ日経平均先物（5万1385円）を下回り、節目の5万1000円を割り込んで始まった。現物の寄り付き直後には5万0480円まで売られ、3月23日につけた直近安値（5万0430円）に迫る場面もみられた。



ただ、直近安値を割り込まなかったほか、ボリンジャーバンドの-2σ（5万0210円）接近でリバウンドが意識されやすく、中盤に5万1200円まで下げ幅を縮め、終盤にかけては5万1000円～5万1200円辺りでの保ち合いが続いた。



日銀は3月の金融政策決定会合の主な意見を発表し、原油高は1970年代的なスタグフレーションをもたらし得るとした。また、ゴールドマン・サックスが、エネルギー価格の高騰による利益成長の鈍化を背景に、TOPIXの先行きのターゲットを引き下げたと伝わったことも、朝方のショートを強める一因になったとみられる



NT倍率は先物中心限月で14.57倍に低下した。一時14.51倍まで下げており、200日移動平均線（14.53倍）を割り込む場面がみられた。東証プライムの9割超の銘柄が下げるなかで、アドバンテスト<6857>［東証P］やソフトバンクグループ<9984>［東証P］、東京エレクトロン<8035>［東証P］のインパクトが大きい。



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