好きなくせに距離を取ってしまう？男性が“矛盾した行動”をする理由
「優しかったのに急に距離を取る」「連絡は来るのに会おうとしない」。男性の行動がちぐはぐに見えるとき、そこには矛盾した心理が隠れているもの。好きな女性に対して、男性が気持ちと行動が一致しなくなるのは、珍しいことではありません。
気持ちが大きくなりすぎたとき
好意が強くなるほど、男性は慎重になります。失いたくないと思うほど、無意識にブレーキをかけてしまうことがあるのです。
自分の余裕がなくなったとき
自分の仕事や生活に余裕がないとき、恋愛に割けるエネルギーは限られます。そういう時は、好きな気持ちはあっても行動が伴わない状態になりやすいでしょう。
関係性を壊したくないと感じたとき
男性が曖昧な関係のまま距離を保とうとするのは、リスクを避けたい心理の表れです。進めるよりも、現状維持を選ぶことがあります。
男性の行動が矛盾して見えるとき、それは気持ちがないからではなく、整理しきれていない状態なのでしょう。言葉や行動だけでなく、流れ全体を見ることで男性の思いを確かめてみることが大切です。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼“冷たくなった”わけじゃない。男性が本命女性に見せる「不器用なサイン」