一途な女 vs 余裕のある女、男性が追いかけたくなるのはどっち？
好きになると一直線。それは一途さの魅力でもあります。ただ、その気持ちの向け方によって、恋の温度は変わるもの。では、一途な女性と余裕を持てる女性とでは、男性が思わず追いかけたくなるのはどちらなのでしょうか？
一途さは魅力だが、重さに変わることもある
相手を優先し、気持ちをまっすぐに向ける。一途な女性は誠実で魅力的です。ただ、その想いが強すぎると、男性は「応えなければいけない」と感じやすくなります。恋がプレッシャーに変わると、距離が生まれやすくなるでしょう。
余裕がある女性は、恋に空間を作る
一方で、恋を大切にしながらも、自分の時間や気持ちを保てる女性は軽やか。すべてを男性に預けない。その距離感が、男性に「もっと知りたい」「近づきたい」と思わせます。
追いかけたくなるのは“簡単に手に入らない”女性
男性が本気で追いかけたくなるのは、簡単にすべてを見せない相手です。余裕を持てる女性は、その絶妙な距離を自然に作れます。
一途であることは素敵ですが、恋にすべてを注ぎすぎる必要はありません。余裕を持てる女性ほど、男性にとって追いかけたくなる存在になるのです。 ※画像は生成AIで作成しています
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