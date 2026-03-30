【ワシントン＝阿部真司、エルサレム＝福島利之】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は２９日、イスラエル南部の工業地帯や、バーレーンとアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のアルミ工場を攻撃したと発表した。

イランの製鋼所などが攻撃されたことへの報復措置としており、互いの民間施設を狙った報復の応酬が激化している。

ネットメディア「タイムズ・オブ・イスラエル」によると、イスラエルでは殺虫剤などを製造する工場に迎撃されたミサイルの破片が落下した。火災が起きたが、有毒物質による被害はなかった。中東の衛星放送アル・ジャジーラによると、バーレーンなどのアルミ工場では計８人が負傷した。

イスラエルは２７日にイラン中部イスファハンの発電所や製鋼所といった民間インフラ施設を攻撃していた。革命防衛隊は２９日、イラン国内の科学技術大学も今月下旬に被害を受けたことから、米イスラエルに関係する中東の大学２校を標的にすることも警告した。

米イスラエル軍は２９日夜も激しい空爆を行い、テヘランやアルボルズ州の一部では電力関係の施設や塔が被害を受け、一時的に停電した。テヘランの停電は２夜連続となった。

一方、米国のトランプ大統領は２９日、大統領専用機内で記者団に、戦闘終結に向けイランに示した１５項目の計画案について「イランは我々の計画にほぼ同意している」と主張した。２９日に行われた英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）のインタビューでは、「正直に言うと、一番やりたいことはイランの石油を奪うことだ」と述べた。イランの石油権益の奪取を示したものとみられる。原油積み出し拠点があるペルシャ湾のカーグ島に関しては「占領するかもしれない」と述べ、その場合は一定期間の駐留が必要になるとの認識を示した。