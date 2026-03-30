メジャーリーグではセ・リーグで長年打撃タイトルを競い合ったホワイトソックスの村上宗隆選手と岡本和真選手が同日にホームランを放ちました。

村上選手はブリュワーズ戦に2番ファーストで先発出場。2回の第2打席、インコース低めのカットボールをとらえ、ライトへの一発。チームは逆転負けで3連敗となりましたが、デビュー戦から3試合連続ホームランとなりました。

また岡本選手はアスレチックス戦に5番サードで先発出場。4回の第2打席、低めのストレートに合わせ振り抜き、ライトスタンドへ待望の一発となりました。またチームも開幕3連勝です。

2人はセ・リーグでそれぞれ主軸を担い、2020年から2024年までの5年間は2人で本塁打王を取り合いました。

そして同じ年にメジャーデビュー。開幕カードはともに3試合連続安打と好スタートを切っています。

▽3試合を終えての主な個人成績

【村上宗隆】

打率 .333

安打 3

本塁打 3

打点 3

四球 4

OPS 1.872

【岡本和真】打率 .333安打 4本塁打 1打点 1四球 2OPS 1.012