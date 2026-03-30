俳優・永野芽郁さんのフォトブック&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」が、2026年6月21日（日）に発売されることが決定しました。価格は5,000円（税別）。



【写真を見る】【 永野芽郁 】 フォトブック & スタイルブックを刊行 「ページをめくるたびに、“今の永野芽郁”がそっと届きますように。」



2009年の俳優デビューから17年、NHK連続テレビ小説「半分、青い。」（2018年）のヒロイン抜擢や、、映画『そして、バトンは渡された』での日本アカデミー賞優秀主演女優賞受賞など、第一線を走り続けてきた永野芽郁さんが、役を脱ぎ“ありのままの本当の自分”と向き合った「今」を収めた作品となっています。







フォトブック（B5・128P）は2、5歳ラスト、異国の地フィリピンで撮影。メイクもヘアも作り込むことなく、飾らず自然体で限りなく無垢な素の姿が収められた一冊となっています。







一方、スタイルブック（B5・96P）は、私服のセルフスタイリングや幼少期の写真、愛犬との日常など、プライベートの核心に迫る内容を初公開。ファンからの質問に本人が答えるQ&A企画も実施予定です。





【 永野芽郁さん コメント 】



このたび、フォトブックとスタイルブックを発売することになりました。「MAGNOLIE」は、自分の中にある様々な想いと静かに向き合いながら、丁寧に紡いだ本です。

揺るがずに空を仰ぎ、凛と咲くマグノリアの花のように。しなやかな強さを持つ人でありたい。

そんな願いを、タイトルに込めました。

ページをめくるたびに、“今の永野芽郁”がそっと届きますように。

応援してくださる皆さま、いつもありがとうございます。



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購入特典として直筆サイン・オリジナルフォトカードのほか、購入者の中から当選者のみが参加できる発売記念イベントが全国3箇所で開催されます。









◆【 永野芽郁さん プロフィール 】



1999年9月24日 東京生まれ。2009年に映画で女優デビュー。

ＮＨＫ連続テレビ小説「半分、青い。」（2018年）でヒロインに抜擢され、大きな反響を集める。

近年の主な出演作品は、Netflixドラマ「御手洗家、炎上する」、ドラマ「君が心をくれたから」（CX）、映画『からかい上手の高木さん』、映画『はたらく細胞』、映画『かくかくしかじか』、ドラマ「キャスター」（TBS）など。









◆商品概要◆

タイトル：フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」

著書：永野芽郁

発売日：2026年6月21日（日）

価格：5,000円（税別）

サイズ・ページ数：B5・128P（フォトブック）／B5・96P（スタイルブック）

撮影：伊藤彰紀（フォトブック）／熊木優（スタイルブック）

発行：SDP







【発売記念イベント日程】



2026年7月5日（日）：神奈川・横浜市内

2026年7月11日（土）：大阪・大阪市内

2026年7月20日（月・祝）：福岡・福岡市内



◆写真提供：©SDP



【担当：芸能情報ステーション】