「最初からどこか違和感があった…」短命に終わるカップルに見られる共通点
付き合い出してみたはいいものの、すぐに別れてしまうカップルもいるはず。そういうカップルは、付き合う前の段階であるお互いに違和感を覚えていたりするものです。そこで今回は、そんな短命に終わるカップルに見られる共通点を紹介します。
お互いに相手のことを信用していない
お互いに相手のことを信用していないカップルは短命な恋に終わるでしょう。相手に対して心のどこかで「気が多そう」「浮気しそう」などと感じていれば、次第に相手の行動を詮索するようになりますし、相手に対して束縛するような行動も増えていくでしょう。そうなってしまうと信頼関係を結ぶのはとても困難になっていきます。
愛情の差が大きすぎる
相手への愛情の度合いが全く異なるカップルは短命な恋に終わる可能性大。そういうカップルは、どちらかが「私（俺）はこんなに愛しているのに」という思いに捉われがちで、そんな気持ちのすれ違いが破局の要因となってしまうものです。愛情度が高い方は「本当に愛されているの？」と相手への不満が募っていきますし、愛情度の低い方は相手の愛情表現に対して「重すぎる」となっていくでしょう。
将来のビジョンが一致していない
交際の初期段階では気づきにくいものの、時間が経つにつれて明らかになるのが将来像の不一致。「結婚観」「仕事と家庭のバランス」「子育て」などの価値観が大きく異なると、一時的な恋愛感情だけでは乗り越えられません。お互いの将来設計を話し合わないまま関係を続けると、いつか大きな溝が生まれて、「この先一緒にいても幸せになれない」という現実に直面することになります。
もし好きな人と交際してもうまくいかないことが続いているなら、もしかしたら今回紹介した共通点に当てはまっているのかも知れないので、自分自身の恋愛のスタンスを見直してみてくださいね。
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