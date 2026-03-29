急に触れない男は本気。本命サインは“スキンシップの取り方”に出る
スキンシップは、距離を一気に縮める行動。だからこそ、本気かどうかは“触れ方”に出ます。本命の男性は、関係を無視して距離を詰めません。
適切なタイミングを計っている
男性が出会ってすぐに距離を詰めるのではなく、あなたの反応を見ながら近づこうとするのは、関係を大切にしたいからです。男性は本命相手には、無理に触れようとせず、適切なタイミングを計ります。
軽さを出さない
男性がボディタッチを軽いノリで繰り返さないのは、あなたとの関係を安っぽいものにしたくないからです。男性は本命相手には、触れること自体に慎重になります。
あなたの安心感を優先する
男性があなたをドキドキさせるよりも、安心できる距離感を保とうとするのは、あなたに本気だからです。男性は本命相手には、一方的に距離を詰めようとはしません。
スキンシップは気持ちの近さを表す行動ですが、男性に急がず、軽く扱わず、安心を優先するといった姿勢があるなら、その男性はあなたのことを大切に想っています。男性の本命サインは“スキンシップの取り方”に出るのです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは