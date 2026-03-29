浮気は“させない”のが大事。「浮気対策」として実践したいこと３つ
交際中の男性に浮気されたくないなら、浮気を“させない”ことに意識を向けましょう。
そこで今回は、「浮気対策」として実践したいことを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
｜共通の知人を作ることを意識する
浮気を“させない”ためにも、男性と共通の知人をたくさん作ることを意識しましょう。
浮気をしたら「共通の知人に見つかるかも？」と男性に思わせることが大事。
また、共通の知人を作っておくと、男性に対して不平不満があっても相談しやすくなるというメリットもあります。
｜日頃から愛情表現を欠かさない
浮気を“させない”ためには、とてもシンプルですが、日頃から愛情表現を欠かさないことも大切。
キスやハグを欠かさないようにしたり、「ありがとう」「好き」を意識的に口にしたりなど、簡単なことでOKです。
｜浮気が発覚した場合のことを話し合っておく
浮気を“させない”ためには、「もし浮気をしたら…」ということを話し合っておくことも効果的です。
例えば、浮気をしたら「別れる」「罰金」などのルールを決めておくだけでも浮気対策になります。
また、「これをしないと許さない」という約束を交わしておくのもおすすめです。
今回紹介した方法なら、確実に浮気を“させない”方向に持っていきやすいはずなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
🌼その一言がきっかけになることも。浮気予防に「逆効果なセリフ」