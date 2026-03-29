「もう終わりにしたいのに…」不倫関係がやめられない本当の理由
最初は「少し話すだけ」のつもりだった。連絡が増えて、気づけば一番やり取りする相手になっていて、「これ以上はよくない」と思ったタイミングもあった。それでも、なぜか離れられない。不倫関係が続いてしまうとき、多くの人が同じ感覚にぶつかります。
既読がつくたび、気持ちが戻る
もう連絡はやめようと思っても、スマホに表示される名前を見るだけで気持ちが揺れる。返信しないと決めていたはずなのに、「これで最後にしよう」と思ってまた返してしまう。やめられない理由は強い愛情というより、“反応してしまう習慣”に近いものです。
都合のいい関係だとは分かっている
会えるのは相手のタイミング、連絡も相手次第。それでも「嫌われたくない」と思って合わせてしまう。頭では分かっているのにやめられないのは、関係そのものではなく、“その人に必要とされている感覚”に引っ張られているからです。
「今だけ」と思い続けてしまう
「もう少ししたら終わる」「今は仕方ない」そうやって区切りを先送りにしているうちに、時間だけが過ぎていく。不倫関係が長く続くのは、強い意志があるからではなく、終わらせるタイミングを逃し続ける構造があるからです。
本当はやめたいと思っている。それでも続いてしまうのは、弱いからではありません。ただ、その関係に“戻れる場所”を残しているだけ。断ち切るかどうかは、気持ちではなく、その余白をどうするかで決まります。 ※画像は生成AIで作成しています
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