WBSの新EDテーマは中森明菜の「カサブランカ」に！本人よりコメント到着

テレ東で放送中の経済ニュース番組「WBS(ワールドビジネスサテライト)」の新しいエンディングテーマ曲が、中森明菜の

新曲「カサブランカ」に決定しました。本楽曲は番組のために書き下ろされたもので、圧倒的な表現力と唯一無二の歌声にひきこまれる名曲になっています。3月30日(月）の番組から、楽曲がOAされます。ご期待ください！

■中森明菜コメント

人は不完全で、時に傷つけ合ってしまうこともあります。

けれど、それでも誰かの幸せを願い、暗闇の中に光を見出そうとする祈りを捨てることはありません。

未来を信じようとするその心こそが、人間が持つ本当の意味での強さなのだと信じています。

「カサブランカ」は、今の時代を生きる人間という存在そのものへの讃歌です。

一日の終わりに灯した祈りが思いやりとなって、遠い空の下まで届くやさしい世界へつながることを願っています。

©テレビ東京

■田中瞳（テレビ東京アナウンサー・「WBS」キャスター）コメント

中森明菜さんは、1996年生まれの私の世代でもその名曲の数々を口ずさむことができる、時代を超えた大スターです。そんな明菜さんが歌う「カサブランカ」を聴き、あらためてニュースについて考え、自分にとっては何でもない一瞬でも、同じ地球上には様々な境遇の人がいるのだという当たり前のことに思いを馳せました。この当たり前のことに意識を向けて生きている人が、今、どれほどいるのでしょうか。１つ１つのニュースのその先まで伝わるように、まずは自分自身が丁寧に向き合いたいと思います。カサブランカでしめくくる春からのWBSも、どうぞよろしくお願いいたします。

■尹浩然（テレビ東京報道局・「WBS」チーフ・プロデューサー）コメント

先日、楽曲の制作途中の明菜さんに田中瞳キャスターとともに、ご挨拶をさせていただく機会を設けていただきました。このリリースに掲載されているツーショットの写真は、まさにそのときに撮影された一枚です。そして、私たちが感動したのは明菜さんのやさしさにあふれたサービス精神です。緊張した私や田中を気遣って、自らコーヒーを運んできてくださったり、別れぎわにはエレベーターが閉まるその時まで、笑顔で見送ってくださったり。今回、番組のために書き下ろしていただいた「カサブランカ」はそんな明菜さんの深い愛に満ちた名曲です。最近は胸の痛むニュースばかりですが、私たちがお届けする「WBS」と、番組の終わりに流れる「カサブランカ」。未来のために進もうとする、みなさまの一助になれば幸いです。

≪番組概要≫

【タイトル】

「WBS（ワールドビジネスサテライト）」

【放送日時】

月～木 夜 10時00分～10時58分 金夜11時00分～11時58分

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、テレ東の経済メディア「テレ東BIZ」と、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！過去回は動画配信サービス「テレ東 BIZ」「U-NEXT テレ東 BIZ セレクション」にて見放題配信！

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer)にて見逃し配信！

▶テレ東 BIZ： https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/

▶U-NEXT テレ東 BIZ セレクション： https://video.unext.jp/brand/txbiz

▶テレ東HP： https://video.tv-tokyo.co.jp/wbs/

▶TVer： https://tver.jp/series/srx2o7o3c8



【出演者】

※出演者がリニューアル※

これまで金曜の解説キャスターを務めていた後藤達也が月曜・火曜のメインキャスターに加わります！3月30日(月)以降の出演者は以下になります。





月曜日： 田中瞳 後藤達也 古旗笑佳

火曜日： 田中瞳 後藤達也 長部稀

水曜日： 豊島晋作 山川龍雄 山本倖千恵

木曜日： 豊島晋作 原田亮介 嶺百花

金曜日： 豊島晋作 田中瞳 古旗笑佳

【公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/

【公式X】

@wbs_tvtokyo https://x.com/wbs_tvtokyo

【公式Instagram】

@wbs_tvtokyo https://www.instagram.com/wbs_tvtokyo

【コピーライト】

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