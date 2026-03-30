工藤静香、ドレス姿が「スタイル抜群」「素敵すぎる」と絶賛の声集まる
歌手の工藤静香が30日にまでにInstagramを更新。ステージ衣装のドレス姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】工藤静香が「スタイル抜群」 過去のタンクトップ姿などにも衝撃（5枚）
ファッションにおいても独自のスタイルを確立し、連日の投稿に注目が集まっている工藤。先日もタンクトップ姿も披露し話題を呼んでいた。
現在、各地のオーケストラとコラボレーションする「工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026」を展開している工藤。28日の金沢公演終了後には、ステージ衣装のゴールドのドレスを着て、共演者と並んだオフショットや控え室での動画、ソロショットなどを披露している。
投稿の中では「本日もスタンディングオベーションの中、無事に公演を終えられましたこと、心より感謝申し上げます」とつづり「生ならではの喜びやハプニングもございましたが、皆さまの温かい拍手に、どれほど救われたことでしょう」とコメントした。
ファンからは「しーちゃんのゴールドのドレス美しい〜」「スタイル抜群」「素敵すぎる」などの反響が寄せられている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
【写真】工藤静香が「スタイル抜群」 過去のタンクトップ姿などにも衝撃（5枚）
ファッションにおいても独自のスタイルを確立し、連日の投稿に注目が集まっている工藤。先日もタンクトップ姿も披露し話題を呼んでいた。
現在、各地のオーケストラとコラボレーションする「工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026」を展開している工藤。28日の金沢公演終了後には、ステージ衣装のゴールドのドレスを着て、共演者と並んだオフショットや控え室での動画、ソロショットなどを披露している。
ファンからは「しーちゃんのゴールドのドレス美しい〜」「スタイル抜群」「素敵すぎる」などの反響が寄せられている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）