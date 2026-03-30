テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３０日、今季からメジャーに移籍したブルージェイズ・岡本和真内野手と、ホワイトソックス・村上宗隆内野手が２９日（日本時間３０日）、そろってホームランを放ったことを報じた。

岡本は、本拠地・アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場。３点リードした４回先頭の２打席目に、１ボールから先発右腕・モラレスの９６・４マイル（約１５５・１キロ）直球を振り抜くと、逆方向の右翼席にメジャー１号となるソロを運んだ。

村上は、「２番・一塁」で敵地・ブルワーズ戦にスタメン出場すると、２点をリードした２回２死の２打席目に、先発右腕・スプロートの内角低め９３・２マイル（約１５０・０キロ）を右翼席最前列に運んだ。これで開幕から３試合連続弾。デビューから３試合連続で本塁打を放つのは日本人打者、ホワイトソックス史上初だっただけでなく、メジャーの歴史の中でもストーリー（１６年、ロッキーズ）、ルイス（１９年、マリナーズ）、デローター（２６年、ガーディアンズ）に続く、４人目の快挙となった。

月曜コメンテーターを務める俳優の石原良純は岡本と村上に「本人が一番、ある意味、ほっとしてるよね」とし「自分の力ってどうなんだろうと思って、やっぱり新天地で、全く違う場所でみんなに囲まれてやっている中で、結局自分が打つしか認めてもらう方法はないですから。だから、それで結果が出るってことは、やっぱり…とにかくナイススタートです」と絶賛していた。