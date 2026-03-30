元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が２９日までにＳＮＳを更新。自身の冠番組が最終回を迎えたことを報告した。

森はインスタグラムに「『森香澄の全部嘘テレビ』最終回、ありがとうございました！！ 冠番組というだけでもありがたいのに、深夜の特番からレギュラーになって１年半も続いたこと、本当に感謝しています。」と感謝の言葉を記すと、続けて「売り子、メイド、ナンパ、デート… 毎回いろんなことに挑戦させていただいて、自分でもどこまでが嘘でどこまでが本当なのか、わからなくなるくらい濃い時間でした笑」と振り返った。テレビ朝日系で放送されていた同番組（水曜・深夜２時１７分）は２５日の放送で最終回となった。

さらに「賛否やいろんな声も含めて、こんなにたくさんの方に気にしていただけたこと、すごく嬉しかったです。」と胸の内をつづっり、最後に「もっとモキュメンタリーやりたかったな 特番含めると２年弱、観てくださった皆様、出演してくださった皆様、本当にありがとうございました！！ 全部嘘です」と投稿を締めた。

森はこれまで番組内で挑戦してきた職業の制服姿などを披露。メイド服から飲食店店員まで様々なショットをアップした。

この投稿に「終わるのは寂しいけど、楽しかったです！ありがとう」「どっちなんだよ〜 めっちゃ寂しい 楽しみにしてた番組だったのに」「最終回ってのも嘘であってほしい」などのコメントが寄せられている。