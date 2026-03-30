LOVEBITESが3月29日(日)に初の日本武道館公演＜LIVE AT BUDOKAN 2026＞を行なった。

チケットは売り切れ、注釈付きチケットも販売されたがそちらも完売。天井にもっとも近い席まで人で埋まった状態の完全ソールドアウトとなった。

公演は2017年のデビューアルバム『アウェイクニング・フロム・アビス』収録のインスト・ナンバー「ジ・アウェイクニング」で幕を開ける。階段状のドラムライザーを覆う布が天井に吸い上げられ、5人のメンバーが現れると地鳴りのような大歓声が。

「ザ・ハマー・オブ・ラス」、続く「ホエン・デスティニーズ・アライン」、「ライジング」など歴戦の名曲が立て続けにプレイされ、「アンチェインド」や「スタンド・アンド・デリヴァー（シュート・エム・ダウン）」といったFami加入後の比較的新しい曲も織り交ぜながら、公演の熱気は上昇していく。そして、今年2月にリリースされた通算5作目のフル・アルバム『アウトスタンディング・パワー』からも、リード曲「ザ・キャスタウェイ」とAsamiがピアノを弾き語った「エターナリィ」をライブ初披露して、オーディエンスを盛り上げた。

本公演は4月5日(日)までストリーミング配信がアーカイブ期間中だ。なお、当日のライブ写真数点が、その日のうちにセブンプリントで販売開始されている。

そして先述の新作『アウトスタンディング・パワー』を携えたツアー＜OUTSTANDING TOUR - JAPAN 2026＞の実施が発表された。東京は、Zepp Hanedaでの2デイズをはじめ各地Zeppを含む、全国9都市、10公演の過去最大規模の国内ツアーとなる。チケットは公式ファンクラブ「LOVEBITES INC.」会員限定の先行受付がスタート。LOVEBITESの快進撃は続く。

■「LIVE AT BUDOKAN 2026」配信チケット

国内：https://w.pia.jp/t/lovebites-pls/

海外：https://w.pia.jp/a/lovebites26eng-pls/ ■ライブ写真プリント（セブンプリント）

https://www.contents-catalog.com/categories/titles/CGww4w3rHxztdBXcDtTVbUFQ==?size=2l

■＜OUTSTANDING TOUR - JAPAN 2026＞

2026年

8月29日(土) 福岡・Zepp Fukuoka

8月30日(日) 広島・広島クラブクアトロ

9月4日(金) 愛知・Zepp Nagoya

9月6日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

9月11日(金) 北海道・Zepp Sapporo

9月13日(日) 宮城・仙台GIGS

9月19日(土) 石川・金沢REDSUN

9月21日(月祝) 新潟・新潟LOTS

9月25日(金) 東京・Zepp Haneda

9月26日(土) 東京・Zepp Haneda 「OUTSTANDING TOUR - JAPAN 2026」チケットFC先行

https://sp.lovebites-inc.com/

受付期間：2026年3月30日(月)12:00 〜 4月7日(火)23:59

◾️アルバム『アウトスタンディング・パワー』

2026年2月18日(水)発売

配信：https://jvcmusic.lnk.to/OutstandingPower ▼先行配信「リーパーズ・ララバイ」

https://jvcmusic.lnk.to/ReapersLullaby 通常盤：3,500円（税込）/ VICL-66116

Heaven Edition (Blu-ray付属)：9,000円（税込）/ VIZL-2493

Heaven Edition (DVD付属)：9,000円（税込）/ VIZL-2494

Hell Edition (Blu-ray付属)：8,000円（税込）/ VIZL-2495

Hell Edition (DVD付属)：8,000円（税込）/ VIZL-2496

FC Heaven Edition (Blu-ray & 2CD付属)+Tシャツ：16,000円（税込）/ NZS-1023

FC Heaven Edition (DVD & 2CD付属) +Tシャツ：16,000円（税込）/ NZS-1024

FC Hell Edition (Blu-ray & CD付属) +Tシャツ：14,500円（税込）/ NZS-1025

FC Hell Edition (DVD & CD付属) +Tシャツ：14,500円（税込）/ NZS-1026 ▼Heaven Edition付属Blu-ray / DVD収録内容

1.Glory To The World

2.Unchained

3.Scream For Me

4.Soul Defender

5.Paranoia

6.Judgement Day

7.Break The Wall

8.The Bell In The Jail

9.The Unbroken

10.Piano solo

11.Dystopia Symphony

12.Soldier Stands Solitarily

13.Where’s Identity

14.Don’t Bite The Dust

15.Holy War

16.Bravehearted

17.We The United

18.Someone’s Dream

※FC限定版付属CDは上記トラックを2枚のディスクに収録

※Blu-ray/DVD版はEnd Creditsを収録 ▼Hell Edition付属Blu-ray / DVD収録内容

1.The Hammer Of Wrath

2.When Destinies Align

3.Judgement Day

4.Soldier Stands Solitarily

5.Holy War

※FC限定版付属CDは上記トラックの音源を収録