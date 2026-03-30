50周年記念コレクション登場！ 金きゃらじゃぱん「UFO戦士ダイアポロン 50周年記念コレクション」

記事ポイント 『UFO戦士ダイアポロン』50周年を記念した純金・シルバー製の限定コレクションが登場純金立像・シルバー立像・純金カードなど全4種のラインナップ放送開始日と同日の2026年4月6日(月)に金きゃらじゃぱんにて発売開始 『UFO戦士ダイアポロン』50周年を記念した純金・シルバー製の限定コレクションが登場純金立像・シルバー立像・純金カードなど全4種のラインナップ放送開始日と同日の2026年4月6日(月)に金きゃらじゃぱんにて発売開始

BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんから、『UFO戦士ダイアポロン』の50周年を記念した純金・シルバー製コレクションが登場します。

1976年4月6日の放送開始から半世紀を迎える本作の記念日と同日に、全4種の限定アイテムが発売されます。

金きゃらじゃぱん「UFO戦士ダイアポロン 50周年記念コレクション」

発売日：2026年4月6日(月)販売：金きゃらじゃぱんラインナップ：純金立像1g／シルバー立像／純金カード コンプリートセット／純金カード単品（全3種）

『UFO戦士ダイアポロン』は、1976年にTBS系で放送された巨大ロボットアニメです。

3体のロボットが合体し、人間の主人公と一体化する「合身（合体＋変身）」という唯一無二の設定が特徴となっています。

その放送50周年を記念し、純金やシルバーを使用した4種類の限定コレクションが展開されます。

純金立像 1g（限定100体）

堂々とした立ち姿のダイアポロンを、純金（K24 99.99%）で再現した立像です。

サイズは約1cmと小さいながらも、1/12,000スケールで細部まで表現された職人技が光ります。

価格は99,000円（税込）で、アクリルケースが付属します。

購入特典として、オリジナルケース付きルーペ（倍率3.5倍）がプレゼントされます。

シルバー立像（限定500体）

純金立像よりもサイズアップした1/3,000スケールのシルバー（SV925）製立像です。

約3.8cm・重量26gと存在感のあるボリュームで、より精巧にディテールが表現されています。

価格は50,000円（税込）で、アクリルケースが付属します。

こちらも購入特典としてオリジナルケース付きルーペ（倍率3.5倍）が付きます。

純金カード コンプリートセット（限定10セット）

放送当時のメインビジュアルや設定資料をもとに制作された純金カード3種を、オリジナルディスプレイケースで楽しめるメモリアルセットです。

各カードには50周年記念ロゴとシリアルナンバーが刻まれており、3種とも同じナンバーで揃っています。

ディスプレイケースは純金の黄金色を際立たせるブルーベースで、『UFO戦士ダイアポロン』から連想される宇宙をテーマにデザインされています。

価格は198,000円（税込）で、専用桐箱ケースも付属します。

純金カード 単品（各限定50枚）

純金カードは1種類ずつの購入も可能です。

メインビジュアルと設定資料を使用した全3種類がラインナップされています。

価格は各77,000円（税込）で、専用桐箱ケースが付属し、シリアルナンバー入りの完全受注生産となっています。

なお、各50枚の限定数にはコンプリートセットの10セット分が含まれます。

全商品が完全受注生産のため、購入を検討する場合は早めの確認がおすすめです。

純金の約1cm立像からシルバーの約3.8cm立像、さらに純金カードまで、幅広い価格帯でコレクションを楽しめます。

50年の歴史を持つ『UFO戦士ダイアポロン』の魅力が、職人の手による精巧な造形で凝縮されています。

唯一無二の「合身」ロボットアニメの記念にふさわしい、贅沢なコレクターズアイテムとなっています。

UFO戦士ダイアポロン 50周年記念コレクションの紹介でした。

よくある質問

Q. UFO戦士ダイアポロン 50周年記念コレクションの発売日はいつですか？

A. 2026年4月6日(月)に金きゃらじゃぱんにて発売されます。

Q. 純金立像とシルバー立像のサイズの違いはどのくらいですか？

A. 純金立像は1/12,000スケールの約1cm、シルバー立像は1/3,000スケールの約3.8cmです。

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