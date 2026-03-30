全国の味覚が池袋に集結！ 東武百貨店 池袋本店「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」

記事ポイント 過去最大149店舗が出店し、初出店42店舗を含む全国グルメが集結前半・後半で約55店舗が入れ替わる過去最長12日間の開催2週目は47都道府県の日本酒が楽しめる立ち呑み処も登場 過去最大149店舗が出店し、初出店42店舗を含む全国グルメが集結前半・後半で約55店舗が入れ替わる過去最長12日間の開催2週目は47都道府県の日本酒が楽しめる立ち呑み処も登場

東武百貨店 池袋本店にて、2026年4月2日(木)から13日(月)まで「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」が開催されます。

過去最大となる149店舗が出店し、そのうち42店舗が初登場です。

前半と後半で約55店舗が入れ替わり、北海道から沖縄まで日本各地のグルメを堪能できます。

東武百貨店 池袋本店「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」

開催期間：2026年4月2日(木)〜13日(月)前半：4月2日(木)〜7日(火)／後半：4月8日(水)〜13日(月)場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場営業時間：午前10時〜午後7時 ※4月7日(火)は午後5時閉場出店数：149店舗（初出店42店舗・入れ替え含む）

9回目を迎える今回は、過去最長の12日間にわたって開催されます。

前半と後半で約55店舗が入れ替わるため、期間を通じてさまざまなご当地グルメに出会えるのが特徴です。

東武限定品や会場で作るできたてグルメ、定番のご当地グルメなど、都内にいながら日本各地を旅する気分が味わえます。

初出店グルメ（前半）

初出店の目玉として注目されるのが、熊本の【馬肉料理 饗応はしもと】です。

「馬づくし御膳「極」」（3,240円）は、熊本の特産である馬肉料理を盛りだくさんに詰め合わせた馬肉づくし弁当で、各日販売予定20点の限定品となっています。

鳥取の【すし処いつき】からは、手で剥いた山陰産の紅ずわい蟹と国産真穴子を使った「穴子かに棒ちらし」（2,079円）が登場します。

山形の【Ora da cacao ＆ chou】が手がける「かみのやまシュー」（各486円）は、山形県産「つや姫」の米粉を使ったクッキーシューにラフランスクリームを合わせた一品です。

ずんだ味も用意されています。

和歌山の【和歌山バターサンド専門店101】の「ひとくちサイズのバターサンド 塩バニラブランデークランベリー」（321円）は、和歌山天塩とバニラが香るバターサンドにブランデーとクランベリーの酸味が加わった上品な味わいです。

東京・八丈島の【八丈島ジャージーカフェ】では、八丈島ジャージー牛乳の甘みが詰まった濃厚な「ジャージーミルクソフトクリーム」（601円）がイートインで楽しめます。

北海道の【in EZO】からは、北海道噴火湾産の大ぶりホタテをトッピングした「ぜいたく！

ホタテバター味噌らぁめん」（1,980円）が東武限定品として登場します。

実演・できたてのご当地肉・海鮮弁当

会場で作る実演グルメも充実しています。

熊本の【白水乃蔵】による「四種のあか牛御膳」（3,996円）は、熊本県ブランド牛あか牛の100％ハンバーグ、トモサンカク・上赤身のステーキ、焼肉の4種を食べ比べできる東武限定品です。

岐阜の【飛騨天狗GIFU】は、飛騨牛ロースステーキと柔らか牛タンのローストビーフ塩だれ仕立ての2種盛り弁当（2,970円）を販売します。

宮城の【おらいの牛たん】の「塩糀熟成厚切り牛たんわっぱ」（2,800円）は、塩糀で熟成した柔らかく旨味際立つ牛たんが味わえます。

北海道の【和風だし伊藤圓】からは、北海道産のオオズワイガニ・いくらをはじめ海鮮盛りだくさんの「樽海弁当」（3,240円）が東武限定品として各日50点販売予定です。

広島の【広島牡蠣専門店 千両屋】では、ぷりっと濃厚な瀬戸内海のかきを使った「かきめしカキフライ」（1,944円）が楽しめます。

定番ご当地グルメ

定番のご当地グルメも目白押しです。

大阪の【たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋】による「元祖たこ焼き 小箱」（801円・12個入）は、実演で焼き立てが味わえます。

長野の【小川の庄 おやき村】の「縄文おやき各種」（各270円）や、富山の【白えび亭】の「白えび天ぷら」（1,080円/50g）も出店しています。

高知の【野島水産】からは「かつおの藁焼きたたき」（972円/100gあたり）、宮崎の【チキン南蛮専門店 金の皿】からは「チキン南蛮」（594円/100gあたり）、沖縄の【沖縄海藻専門店 もずキム】からは「もずくのキムチ漬け」（1,581円/350g）が登場します。

2週目は日本酒×ご当地グルメの立ち呑み処が登場

4月8日(水)からの後半は、約55店舗が入れ替わり、お酒に合うグルメが集結します。

「日本名門酒会 NIPPON SAKE 47 立ち呑み処」では、酒チケット（3枚綴り1,500円）を購入して47都道府県のお酒を3杯選び、会場で購入したご当地グルメと一緒にイートインスペースで楽しめます。

初出店の熊本【天草 幸福堂】からは、頭から丸ごと食べられる熊本県天草市産の「車海老の塩焼き」（1,001円）が登場します。

東京の【アジ好きですか？

】は、千葉県富津市産黄金アジを低温でじっくり揚げたサクサク・ふわふわの「プラチナアジフライ」（1,781円/3枚セット）を販売します。

【Kalpasi】の「2種合いがけカレー」（2,001円）は、海老の濃厚な出汁とココナッツが効いたスリランカ海老カレーと、スパイスとハーブが重なる香り高いムンバイチキンキーマの2種が楽しめます。

三重の【若戎酒造】からは「若戎 純米大吟醸 磨き35」（9,350円/720ml）も初出店です。

2週目のスイーツ

後半はスイーツも見逃せません。

栃木の【ベリーズベリー】は、栃木県産完熟いちごを贅沢に使った「ストロベリーバブルワッフル」（1,201円）をイートインで提供します。

熊本の【阿蘇ミルク牧場】からは、牧場内で飼育している5種類の乳牛のミルクを使用した濃厚な「ソフトクリーム」（571円）が味わえます。

過去最大149店舗が出店し、前半・後半の入れ替えで多彩なご当地グルメを網羅しています。

馬肉弁当やラフランスのシュークリームなど、42店舗の初出店グルメが新たな味の発見を届けてくれます。

2週目には47都道府県の日本酒とご当地グルメを一緒に楽しめる立ち呑み処も加わり、12日間で日本各地の食の魅力を堪能できます。

東武百貨店 池袋本店「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」の開催期間と場所はどこですか？

A. 2026年4月2日(木)から13日(月)まで、東武百貨店 池袋本店 8階催事場で開催されます。

営業時間は午前10時〜午後7時で、4月7日(火)のみ午後5時閉場です。

Q. 前半と後半で出店する店舗は変わりますか？

A. 前半（4月2日〜7日）と後半（4月8日〜13日）で約55店舗が入れ替わります。

後半には「日本名門酒会 NIPPON SAKE 47 立ち呑み処」も登場し、47都道府県のお酒とご当地グルメを一緒に楽しめます。

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