リニューアルオープン！ 神戸布引ハーブ園「ザ・ヴェランダ神戸」リニューアルオープン
記事ポイントテラスエリアが約3倍に拡大し、エメラルドラウンジ・スカイバー・ハンモックサンクチュアリの3新スポットが誕生標高400mから神戸の街並みと海を一望できる絶景空間がよりラグジュアリーに刷新2026年4月25日（土）リニューアルオープン
神戸布引ハーブ園のカフェラウンジ＆テラス「ザ・ヴェランダ神戸」が、2026年4月25日（土）にリニューアルオープンします。
テラスエリアは約3倍に拡大し、森の中に有機的に配置される3つの新スポットが誕生する大規模改修となっています。
標高400mから神戸の街並みと海を一望できる絶景空間が、よりラグジュアリーな体験の場として生まれ変わります。
神戸布引ハーブ園「ザ・ヴェランダ神戸」リニューアルオープン
リニューアルオープン日：2026年4月25日（土）場所：神戸布引ハーブ園（標高400m・新神戸駅から徒歩約5分）営業時間：ハーバルカフェ 10:30〜16:30（L.O.16:00）／テラスエリア 10:30〜16:30
2018年のオープン以来、神戸布引ハーブ園を象徴するテラス＆カフェとして進化してきた「ザ・ヴェランダ神戸」が、”よりラグジュアリー感溢れる絶景空間へ”をテーマに大規模改修を実施します。
既存テラスを「ガーデンテラス」として改修・拡張し、テラスエリア全体は従来の約3倍の広さに生まれ変わります。
正八角形の新スポット3棟が有機的に森の中に配置され、それぞれ個性あふれる絶景体験を提供します。
新設3スポットの特徴
「エメラルドラウンジ」は、泉をイメージした水盤を囲む52席のラウンジです。
まるで鏡のように空と緑を映し出す水盤が広がり、森の静寂に包まれた上質なくつろぎが楽しめます。
「スカイバー」は33席のバーカウンターエリアで、ドリンク片手に神戸の絶景と爽やかな風を感じられます。
「ハンモックサンクチュアリ」では、高さ約5mに張り巡らされたハンモックのネットに身を委ねることで、全身で自然を感じる浮遊感あふれる体験が待っています。
改修後の「ガーデンテラス」には新たに水盤が設置され、ラグジュアリーなソファやパラソル席72席が並びます。
テラスの先に広がるのは、神戸の街並みと海を一望できる開放的な眺望です。
ハーバルカフェ・週次ライブイベント
2階に位置する「ハーバルカフェ」は77席のカフェラウンジです。
大きな窓から煌く海と豊かな緑を望め、ドライハーブをモチーフにしたシャンデリアやロートアイアンなど、クラシックでラグジュアリーな空間が広がります。
毎週水曜日には「The Veranda Live〜エレガントに、心潤す〜」と題したクラシックの生演奏を開催しています。
13:00・14:00・15:00の各回（約20分）で、優雅なティータイムが楽しめます。
標高400mのテラスから神戸の街並みと海を一望できる絶景空間が、約3倍の広さに拡大されます。
エメラルドラウンジ・スカイバー・ハンモックサンクチュアリという個性豊かな3つの新スポットで、それぞれ異なるラグジュアリー体験が楽しめます。
毎週水曜にはクラシックの生演奏も開催され、繰り返し訪れるたびに新たな発見がある施設となっています。
ザ・ヴェランダ神戸リニューアルオープンの紹介でした。
よくある質問
Q. ザ・ヴェランダ神戸はいつリニューアルオープンしますか？
A. 2026年4月25日（土）にリニューアルオープンします。
Q. リニューアルで新設されるスポットはどこですか？
A. 「エメラルドラウンジ」「スカイバー」「ハンモックサンクチュアリ」の3スポットが新設されます。
テラスエリア全体は約3倍に拡大します。
Q. 神戸布引ハーブ園へのアクセスはどうですか？
A. 新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分です。
ロープウェイで約10分の空中散歩を楽しみながら山上の施設に到着します。
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