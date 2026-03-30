リニューアルオープン！ 神戸布引ハーブ園「ザ・ヴェランダ神戸」リニューアルオープン

記事ポイント テラスエリアが約3倍に拡大し、エメラルドラウンジ・スカイバー・ハンモックサンクチュアリの3新スポットが誕生標高400mから神戸の街並みと海を一望できる絶景空間がよりラグジュアリーに刷新2026年4月25日（土）リニューアルオープン テラスエリアが約3倍に拡大し、エメラルドラウンジ・スカイバー・ハンモックサンクチュアリの3新スポットが誕生標高400mから神戸の街並みと海を一望できる絶景空間がよりラグジュアリーに刷新2026年4月25日（土）リニューアルオープン

神戸布引ハーブ園のカフェラウンジ＆テラス「ザ・ヴェランダ神戸」が、2026年4月25日（土）にリニューアルオープンします。

テラスエリアは約3倍に拡大し、森の中に有機的に配置される3つの新スポットが誕生する大規模改修となっています。

標高400mから神戸の街並みと海を一望できる絶景空間が、よりラグジュアリーな体験の場として生まれ変わります。

神戸布引ハーブ園「ザ・ヴェランダ神戸」リニューアルオープン

リニューアルオープン日：2026年4月25日（土）場所：神戸布引ハーブ園（標高400m・新神戸駅から徒歩約5分）営業時間：ハーバルカフェ 10:30〜16:30（L.O.16:00）／テラスエリア 10:30〜16:30

2018年のオープン以来、神戸布引ハーブ園を象徴するテラス＆カフェとして進化してきた「ザ・ヴェランダ神戸」が、”よりラグジュアリー感溢れる絶景空間へ”をテーマに大規模改修を実施します。

既存テラスを「ガーデンテラス」として改修・拡張し、テラスエリア全体は従来の約3倍の広さに生まれ変わります。

正八角形の新スポット3棟が有機的に森の中に配置され、それぞれ個性あふれる絶景体験を提供します。

新設3スポットの特徴

「エメラルドラウンジ」は、泉をイメージした水盤を囲む52席のラウンジです。

まるで鏡のように空と緑を映し出す水盤が広がり、森の静寂に包まれた上質なくつろぎが楽しめます。

「スカイバー」は33席のバーカウンターエリアで、ドリンク片手に神戸の絶景と爽やかな風を感じられます。

「ハンモックサンクチュアリ」では、高さ約5mに張り巡らされたハンモックのネットに身を委ねることで、全身で自然を感じる浮遊感あふれる体験が待っています。

改修後の「ガーデンテラス」には新たに水盤が設置され、ラグジュアリーなソファやパラソル席72席が並びます。

テラスの先に広がるのは、神戸の街並みと海を一望できる開放的な眺望です。

ハーバルカフェ・週次ライブイベント

2階に位置する「ハーバルカフェ」は77席のカフェラウンジです。

大きな窓から煌く海と豊かな緑を望め、ドライハーブをモチーフにしたシャンデリアやロートアイアンなど、クラシックでラグジュアリーな空間が広がります。

毎週水曜日には「The Veranda Live〜エレガントに、心潤す〜」と題したクラシックの生演奏を開催しています。

13:00・14:00・15:00の各回（約20分）で、優雅なティータイムが楽しめます。

標高400mのテラスから神戸の街並みと海を一望できる絶景空間が、約3倍の広さに拡大されます。

エメラルドラウンジ・スカイバー・ハンモックサンクチュアリという個性豊かな3つの新スポットで、それぞれ異なるラグジュアリー体験が楽しめます。

毎週水曜にはクラシックの生演奏も開催され、繰り返し訪れるたびに新たな発見がある施設となっています。

ザ・ヴェランダ神戸リニューアルオープンの紹介でした。

よくある質問

Q. ザ・ヴェランダ神戸はいつリニューアルオープンしますか？

A. 2026年4月25日（土）にリニューアルオープンします。

Q. リニューアルで新設されるスポットはどこですか？

A. 「エメラルドラウンジ」「スカイバー」「ハンモックサンクチュアリ」の3スポットが新設されます。

テラスエリア全体は約3倍に拡大します。

Q. 神戸布引ハーブ園へのアクセスはどうですか？

A. 新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分です。

ロープウェイで約10分の空中散歩を楽しみながら山上の施設に到着します。

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