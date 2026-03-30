多彩な作品が集結！ 博多ハンドメイドマルシェ実行委員会「博多ハンドメイドマルシェ2026"

記事ポイント 約800ブースが集結し、15,000点以上の手づくり作品と出会える2日間作家本人が出店し、制作ストーリーを聞きながら「自分だけの一品」を見つけられる初心者でも安心できる19種類のワークショップを開催 約800ブースが集結し、15,000点以上の手づくり作品と出会える2日間作家本人が出店し、制作ストーリーを聞きながら「自分だけの一品」を見つけられる初心者でも安心できる19種類のワークショップを開催

「博多ハンドメイドマルシェ2026」が2026年5月16日(土)・5月17日(日)の2日間、福岡国際センターで開催されます。

全国から約800ブースの作家が集結し、アクセサリーから食品まで15,000点以上の手づくり作品が一堂に揃います。

作家本人との直接交流や、初心者向けの19種類のワークショップも充実した特別な2日間です。

博多ハンドメイドマルシェ実行委員会「博多ハンドメイドマルシェ2026″

開催日時：2026年5月16日(土)・5月17日(日) 11:00〜17:00（当日券は16:40まで販売）会場：福岡国際センター（福岡県福岡市）出店ブース：約800ブース（2日間合計・予定）入場料：当日券700円、前売券600円（小学生以下無料）

「博多ハンドメイドマルシェ」は今回で4回目の開催を迎えます。

ハンドメイドマルシェは北海道から九州まで全国12都市で開催されており、手づくりマーケット文化が根付く博多に、全国から作り手が一堂に集まります。

約800ブースで「自分だけのお気に入り」を探せる

アクセサリー、インテリア雑貨、ファッションといったオリジナル作品から、焼き菓子や和菓子、調味料などの食品まで、ジャンルを問わず15,000点以上の手づくり作品が会場に集まります。

2日間合計で約800ブースが出店し、数多くの作品の中から「自分だけのお気に入り」を探すワクワク感を味わえます。

作家本人との交流が楽しめる

当日は作品を制作した作家本人が出店します。

作品の裏にあるストーリーを直接聞けるのは、ハンドメイドマルシェならではの魅力です。

2025年5月の前回開催では2日間合計で約8,100人が来場し、作家との交流を楽しむ声が会場中に広がりました。

19種類のワークショップで体験できる

イベント当日は初心者でも10分〜120分で完成できるワークショップを19種類開催します。

アクセサリーやインテリア、ミニチュア雑貨やアートなど、親子や友人同士でも楽しめる多彩なラインナップが特徴です。

作家本人が先生として丁寧に教えてくれるため、初めての方でも安心して作品づくりを体験できます。

アクセサリーから食品まで15,000点以上の手づくり作品が集まり、どのジャンルでも「自分だけのお気に入り」を探せます。

作家本人から制作ストーリーを直接聞けるのは、ハンドメイドマルシェならではの魅力です。

初心者でも楽しめる19種類のワークショップが揃い、作り手の楽しさを体感できる機会も充実しています。

博多ハンドメイドマルシェ2026の紹介でした。

よくある質問

Q. 博多ハンドメイドマルシェ2026はいつ・どこで開催されますか？

A. 2026年5月16日(土)・5月17日(日)の2日間、福岡国際センター（福岡県福岡市）で開催されます。

開催時間は11:00〜17:00です（当日券は16:40まで販売）。

Q. 入場料はいくらですか？子どもも入場できますか？

A. 当日券700円、前売券600円です。

小学生以下は無料で入場できます。

Q. ワークショップは初心者でも参加できますか？

A. 初心者でも10分〜120分で完成できるワークショップを19種類開催します。

作家本人が先生として丁寧に教えてくれるため、どなたでも安心して参加できます。

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