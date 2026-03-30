記事ポイント PMP®・CBAP®等の難関資格対策講座が、実践力向上へと進化インストラクショナルデザイン×スキルアセスメントの融合で、人材育成を科学的に強化2026年4月1日に代表交代、6月1日にリープ株式会社の完全子会社へ移行 PMP®・CBAP®等の難関資格対策講座が、実践力向上へと進化インストラクショナルデザイン×スキルアセスメントの融合で、人材育成を科学的に強化2026年4月1日に代表交代、6月1日にリープ株式会社の完全子会社へ移行

さらに2026年6月1日付でリープ株式会社の完全子会社となり、高度な資格教育と科学的な人材育成ノウハウを融合した新たな教育サービスへと進化します。

トレードクリエイト「イープロジェクト」、リープ傘下で実践力育成を強化

サービス名：イープロジェクト運営会社：株式会社TRADECREATE（東京都千代田区）新代表就任：2026年4月1日（堀 貴史氏）完全子会社化：2026年6月1日（リープ株式会社傘下）親会社サービス：スキルパレット（リープ株式会社）

運営体制変更の目的

イープロジェクトはこれまで、PMP®やCBAP®等の難関資格において高い合格率を誇り、多くのプロフェッショナル人材を輩出しています。

リープ傘下に加わることで、トレードクリエイトの強みである「高度なビジネススキル・専門教育講座・研修コンテンツ」に、リープが持つ「インストラクショナルデザイン（ID）に基づく人材育成コンサルティング」と「スキルアセスメント・パフォーマンス分析」の知見が融合されます。

単なる資格取得にとどまらず、現場での実践力向上につながる科学的な人材育成の仕組みが実現します。

今後の展望

日本ではまだ普及していないインストラクショナルデザイン等の手法を活用し、学習者の行動変容を促す最適な教育プロセスを設計します。

「スキルパレット」をベースとしたアセスメント設計にAIを掛け合わせ、個々の社員のパフォーマンスをより精密に分析することで、ビジネスパーソンのスキル可視化を加速させます。

PMP®をはじめとするプロジェクトマネジメント領域に加え、CBAP®等の資格試験対策講座も強化し、企業が求めるコンサルタント人材育成を包括的に支援します。

新代表取締役社長・堀 貴史氏のコメント

新代表の堀 貴史氏は「企業教育を単なる『学び』で終わらせず、企業の『成果創出・パフォーマンス向上』へと繋げることを使命としている」と述べています。

両社の融合により、日本のあらゆる産業で世界に伍する競争力と成果を生む人材育成の仕組みづくりを、幅広いサービスで支援する方針です。

難関資格の合格実績に加え、現場での実践力向上まで一貫してサポートする教育プログラムが提供されます。

インストラクショナルデザインとAIによるスキルアセスメントの融合で、個々の社員のパフォーマンスを科学的に可視化・強化できます。

リスキリングやキャリアアップを目指すビジネスパーソンから、人的資本経営を推進する企業まで、付加価値の高い教育環境が整います。

イープロジェクトの紹介でした。

よくある質問

Q. イープロジェクトはリープ傘下入り後どのように変わりますか？

A. 資格取得対策講座の提供を継続しつつ、インストラクショナルデザインやスキルアセスメントの知見を融合し、現場での実践力向上につながる科学的な人材育成プログラムへと進化します。

Q. 既存受講者へのサービスは引き続き提供されますか？

A. 2026年6月1日の完全子会社化後も、イープロジェクトの講師やプログラムは継続され、既存のお客様へのサービス提供は止まらずに品質向上が進められます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 運営体制を刷新して実践力育成を強化！ トレードクリエイト「イープロジェクト」 appeared first on Dtimes.