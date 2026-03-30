IVE、JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』5・27リリース決定 タイトル＆アーティスト写真、収録内容が解禁に
韓国6人組グループ・IVEが、JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』を5月27日にリリースすることが決定した。日本版の最新アーティストビジュアルが公開され、収録内容も解禁となった。
【画像】IVE 配信シングル「Fashion」ジャケット
『LUCID DREAM』は全6曲を収録。EP名と同様のタイトル曲「LUCID DREAM」のほか、「Fashion」、日本オリジナル曲となる「JIGSAW」に加え、3rd EP『IVE EMPATHY』のタイトル曲「REBEL HEART」「ATTITUDE」をはじめ、「Thank U」の計3曲の日本語バージョンを収録する。
タイトル曲「LUCID DREAM」は、これまでの日本タイトル曲とはまた変わった雰囲気の楽曲となり、IVEのチームカラーを維持しつつ、これまで見られなかった表情や衣装が垣間見える作品となっている。「夢」というモチーフを、現実逃避のための場所ではなく、自分自身と向き合い、感情に正直になるための空間として表現した楽曲となっている。
CD商品形態は、初回生産限定盤I（CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤V（CD＋PHOTOBOOK）、初回生産限定盤E（CD＋PHOTOBOOK）、通常盤（CD only）、メンバーソロジャケット盤（CD only）全6種、期間生産限定盤（CD only）、会場限定盤（CD only）の全12形態。初回生産限定盤はA4ボックスサイズの豪華仕様となっている。
収録楽曲となる日本オリジナル楽曲「Fashion」は、新たなチャレンジやスタートを応援するApp Storeの「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソングに決定しており、きょう30日よりテレビ、デジタル広告などで展開される。
「Fashion」は、新しい日々や自分に出会うために一歩を踏み出し、前向きな気持ちにさせてくれる楽曲となっており、「どんな一歩も、App Storeと。」というメッセージのナレーションにはメンバーのREIが参加している。
『LUCID DREAM』の発売に先駆けて、4月3日には「Fashion」の先行配信がスタートする。配信ジャケット写真も解禁された。
IVEは、2度目となるワールドツアー『SHOW WHAT I AM』が韓国を皮切りにスタート。日本では、4月18日、19日の2日間にわたり、大阪・京セラドーム大阪で公演を開催する。
【画像】IVE 配信シングル「Fashion」ジャケット
『LUCID DREAM』は全6曲を収録。EP名と同様のタイトル曲「LUCID DREAM」のほか、「Fashion」、日本オリジナル曲となる「JIGSAW」に加え、3rd EP『IVE EMPATHY』のタイトル曲「REBEL HEART」「ATTITUDE」をはじめ、「Thank U」の計3曲の日本語バージョンを収録する。
CD商品形態は、初回生産限定盤I（CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤V（CD＋PHOTOBOOK）、初回生産限定盤E（CD＋PHOTOBOOK）、通常盤（CD only）、メンバーソロジャケット盤（CD only）全6種、期間生産限定盤（CD only）、会場限定盤（CD only）の全12形態。初回生産限定盤はA4ボックスサイズの豪華仕様となっている。
収録楽曲となる日本オリジナル楽曲「Fashion」は、新たなチャレンジやスタートを応援するApp Storeの「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソングに決定しており、きょう30日よりテレビ、デジタル広告などで展開される。
「Fashion」は、新しい日々や自分に出会うために一歩を踏み出し、前向きな気持ちにさせてくれる楽曲となっており、「どんな一歩も、App Storeと。」というメッセージのナレーションにはメンバーのREIが参加している。
『LUCID DREAM』の発売に先駆けて、4月3日には「Fashion」の先行配信がスタートする。配信ジャケット写真も解禁された。
IVEは、2度目となるワールドツアー『SHOW WHAT I AM』が韓国を皮切りにスタート。日本では、4月18日、19日の2日間にわたり、大阪・京セラドーム大阪で公演を開催する。