楽天の前田健太投手（３７）が３０日、ホーム開幕となる３１日のソフトバンク戦に向けて、楽天モバイル最強パーク宮城で最終調整した。１１年ぶりに復帰する日本球界での登板を控えて「バッチリです。しっかり準備してきたので、いい状態で開幕を迎えられるかなと思います」と笑顔を見せた。

本拠地開幕投手を任されたことに「すごく光栄に思いますし、球団の方が自分を指名してくれたので、その期待に応えたい」と言う。「毎年そうですけど、最初の登板はプレッシャーだったり緊張感っていうのはすごく強いんで、しっかりいいピッチングができれば自分としても楽になるんで、いいピッチングをしたいです」と好投を誓った。

ソフトバンクに打線については「本当にいいバッターが１番から９番まで揃ってますし、開幕３戦もしっかり点が取れている打線なんで簡単ではないと思いますし、しっかり相手を知りながらというか、データを見てしっかり投げたいですね」と気を引き締めた。

対戦したい打者として同級生の柳田の名を挙げる。「彼と久しぶりに対戦できるってことはうれしいことですし。同級生もまだ数人残ってますけど、１軍で戦えるっていうことはうれしいことなんで。残り少なくなってきましたけど、引っ張っていけるように、お互い頑張っていきたいなと思っています」と心待ちにした。