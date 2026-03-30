仲野太賀、主演・大河ドラマの撮影「幸せ」「新鮮」 法被姿で焼きそば調理
俳優の仲野太賀（33）が30日、都内で行われた『明星 一平ちゃん夜店の焼きそば 袋めん 新商品発表会』に出席した。
【写真】「いい香りだ！」袋めん調理にチャレンジした仲野太賀
主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00）が放送スタートした仲野は、「目まぐるしい毎日です」とにっこり。「飛躍の年になれたらいいなと思いながら日々頑張っています」と近況を報告した。
続けて、「大河ドラマは時代劇なので、現代劇と違って、殺陣（たて）や馬のけいこや所作など、覚えることがたくさんあって、新鮮です。芸能活動20周年目になるので、節目のタイミングに新しい挑戦ができることを幸せに思います」と充実感をにじませた。
同ブランドは「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 袋めん」を4月6日に新発売することを発表。「からしマヨネーズ付カップ焼きそば」の魅力のひとつである「からしマヨネーズ」は、袋めんにも同封される。ステージ上では「一平ちゃん 袋めん法被」を着た仲野が、袋めん調理にチャレンジし、実食した。
「いい香りだ！」と楽しみながら調理していた仲野は「現場でも喜ばれそう！」と差し入れにも前向きだった。
【写真】「いい香りだ！」袋めん調理にチャレンジした仲野太賀
主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00）が放送スタートした仲野は、「目まぐるしい毎日です」とにっこり。「飛躍の年になれたらいいなと思いながら日々頑張っています」と近況を報告した。
続けて、「大河ドラマは時代劇なので、現代劇と違って、殺陣（たて）や馬のけいこや所作など、覚えることがたくさんあって、新鮮です。芸能活動20周年目になるので、節目のタイミングに新しい挑戦ができることを幸せに思います」と充実感をにじませた。
「いい香りだ！」と楽しみながら調理していた仲野は「現場でも喜ばれそう！」と差し入れにも前向きだった。