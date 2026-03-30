タレントの柴小聖（しば・このな＝38）が30日までにインスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。

柴は「この度、待望の第二子を授かることができました！いま、7週目に入ったところです」と報告し、エコー写真を公開。「やはり妊活は簡単じゃなかった...!!!しかも今回は第一子の時には起きなかった採卵や体外受精前に投薬が始まると原因不明の激しい副作用に悩まされ 何が起こっているのか誰もわからず中断をしなければならなくなったり...それでも『絶対大丈夫、私は産む！！』ってずっと前だけ向いて頑張りました」と妊娠までの苦労を振り返り、「ひとまず今は15.3mm 順調に育ってくれています」とつづった。

早い段階での発表に「前回もかなり早い段階で発表して たまーに、こんな早く発表して何考えてるの？みたいなDMが来たりしましたが（頭ん中お花畑は笑ったなぁww）」と一部の批判的な声についても言及しつつ、「やっぱり今回もこの時点での発表は私にとっては、最善だって思っています」と柴。「妊娠って、したら終わりじゃないこともっと沢山の人に知ってほしいし 周りの人からもその認知をしてもらえたらいいなって思います。そして妊活が想像以上に大変でとてつもなく繊細だということをわかってもらえない 言いづらい社会というのがいつか薄れていくことを願います」との思いをつづり、「これからも無事に産まれるまで何があるかわからないこの命の過程を一緒に見守って頂けたら嬉しいです」と呼びかけた。

柴は24年2月、Netflixの婚活リアリティーショー「ラブデッドライン」でカップルとなった男性との結婚を報告。25年4月に第1子となる男児を出産した。