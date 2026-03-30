「え！ちょっと待って」脱走？散歩？SNSで有名な“飼いワラビー”が無事帰宅　逃走した牛をカウボーイが縄で捕獲　アメリカ

アメリカ・コロラド州で住宅街を歩くワラビーがカメラに捉えられた。警察官が駆けつけたが、実は飼われているワラビーで、無事に飼い主の元へ戻った。一方、フロリダ州では牧場から牛が逃げ出し、カウボーイが縄で捕獲する騒動があった。

SNSで話題の“有名人”が散歩？住宅街に現れたのは…

アメリカ・コロラド州でパトロール中の警察官が撮影したのは、ピョンピョンと飛び跳ねる動物の姿だ。

様子を見守っていた男性警察官が「これ、ワラビーだよ」と話すと、女性警察官は「え！ちょっと待って」と声をあげ、困惑した様子だった。

ワラビーは、家に入っていく。それを見守りながら女性警察官は、「チャーリーっていうの？！」と驚いていた。

実は、この家に住んでいる“飼いワラビー”だった。名前はチャーリーで、SNSで話題の“有名人”だった。

男性警察官はワラビーを撫でながら、「おぉふ！モッフモフだなあ…」と声を漏らしていた。飼い主の目を盗んで、散歩に出ていたのかもしれない。

チャーリーは無事、自分の家に戻っていった。

牧場から逃走した牛の捕獲劇

一方、フロリダ州の高速道路では、どうしても“帰りたくない”動物の姿がカメラに捉えられていた。それは、パトカーを振り切ろうとする牛だ。

そのとき、白馬に乗った男性がさっそうと現れた。飼い主のカウボーイだった。牛の後を追いかけながら、何かを取り出した。投げ縄で牛を捉える作戦だ。

勢いをつけて、縄の輪っかが牛の首にスッポリとハマり、捕獲が成功した。牛は牧場に連れ戻されたという。

（「イット！」 3月27日放送より）