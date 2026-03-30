きのう夕方、山形県酒田市の酒田港で海に人が浮いているのが見つかりました。浮いていたのは山形市に住む７５歳の女性とみられ、病院に運ばれましたがその後、死亡が確認されました。

【写真を見る】酒田港で海に浮いている人を発見 75歳女性の死亡確認 マイナンバーカードで身元がわかる 「水路に人が」と110番通報（山形）

酒田海上保安部によりますと、きのう午後４時５０分すぎ、酒田市船場町にある「海洋センター」付近で、「水路に人が浮いている」などと付近を訪れていた人から警察に通報がありました。

連絡を受けた酒田海上保安部の職員が現場に駆けつけ、午後５時半すぎに海洋センター西側の岸壁付近から女性を救助しました。

女性は市内の病院に搬送されましたが、およそ１時間半後の午後７時すぎに死亡が確認されました。

所持していたマイナンバーカードから、亡くなったのは山形市に住む７５歳の女性とみられています。発見当時、現場付近は晴れていて波やうねりはなかったということです。

酒田海上保安部が、女性が海に転落した原因や当時の詳しいいきさつを調べています。