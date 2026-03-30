『もやしもん＋』の菌キャラが福島の赤べこと共演！　県内の酒蔵が力を結集した限定カップ酒4種、何が違うのか

「ふくしまデスティネーションキャンペーン」を記念し、福島県酒造協同組合が2026年4月1日からオリジナルカップ酒を4種類販売。人気漫画『もやしもん+』とコラボした限定デザインのカップも登場する。

福島県で観光キャンペーンが開催！ 県内の酒蔵が仕込んだカップ酒とは

「ふくしまデスティネーションキャンペーン」は、JRグループと県・市町村・地元の観光事業者などが一体となって、地域の魅力を発信する観光キャンペーンで、2026年4月1日から6月30日まで開催される。福島県の歴史や文化、自然、食、アートなどを堪能できるイベントが目白押しだ。

酒蔵の数が50を超え国内4位の規模の福島県は、東の浜通り、中央の中通り、西の会津という3つの地域に分かれ、それぞれ気候・風土が異なるため、日本酒の個性も豊か。酒米「夢の香」「福乃香」や酒酵母「うつくしま煌酵母」「うつくしま夢酵母」を開発するなど、県全体で力を入れている。

「ふくしまデスティネーションキャンペーン」でも福島県の酒を楽しめるイベントが様々に企画されていて、その一つが今回のオリジナルカップ酒。販売されるのは福島県内の酒蔵が集まって酒質を設計し、福島県オリジナル酒米と酒酵母を使用した酒で、仕込水も福島県内の44の酒蔵がそれぞれのものを持ち寄ってブレンド。今回しか味わえないオリジナルの酒に仕上がった。

販売されるのはデザインも味も異なる4種類で、まず「ふくしまデスティネーションキャンペーン」と福島県政150周年を記念して、それぞれのロゴマークをあしらったデザインのカップ酒は2種類。「ふくしま きらめきゆめカップ」は酒米「夢の香」を使用した甘口で、仕込み蔵は曙酒造。「ふくしま ゆめふくカップ」は酒米「福乃香」を使用した辛口で、仕込み蔵は笹正宗酒造。どちらも“おりがらみ（うすにごり）”ならではのやわらかな味わいが楽しめる。

左から ふくしま きらめきゆめカップ、ふくしま ゆめふくカップ 各880円（税込み）

2本は『もやしもん+』石川先生の描き下ろし！ 赤べこや走り駒と菌がデザイン

漫画『もやしもん+』の作者・石川雅之先生が描き下ろしたイラストを使用したふくしま限定デザインのカップ酒は2種類。「ふくしまの赤べこ」と「大堀相馬焼の走り駒」をモチーフに、人気キャラクター「A.オリゼー」と、オリジナル酒酵母の「うつくしま煌酵母」「うつくしま夢酵母」が描かれ、手に取るたびに心が弾む遊び心が詰まっている。

左から ふくしま べこカップ、ふくしま 走り駒カップ 各770円（税込み）

2004年から2014年まで『イブニング』と『月刊モーニング・two』で連載された『もやしもん』。舞台は東京の某農業大学。種麹屋の次男坊で、肉眼で空気中の菌が見え、さらに彼らと会話もできる能力を持つ沢木 惣右衛門 直保が主人公。彼を取り巻く一癖も二癖もある教授や学生たち、そして菌たちが織りなすドタバタ劇が描かれる。デフォルメされた菌のキャラクターたちの可愛らしさや、発酵食品・病原菌などにまつわる蘊蓄の面白さが話題になり大ヒットに。2025年に『アフタヌーン』にて続編『もやしもん＋』の連載がスタートした。

「ふくしま べこカップ」は酒米「夢の香」を使用した甘口で仕込み蔵は曙酒造。「ふくしま 走り駒カップ」は酒米「福乃香」を使用した辛口で、仕込み蔵は笹正宗酒造。お酒もデザインもこだわった一杯。全4種類の飲み比べを楽しんでみては。販売店は公式サイトから確認を。

【画像】「A.オリゼー」と福島県オリジナル酒酵母が共演！ コラボカップ酒のデザイン（2枚）