27年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、遺族が殺人罪で起訴された安福久美子被告（69）を相手取り、損害賠償を求めて提訴しました。

【写真を見る】名古屋･西区の主婦殺害事件 遺族が安福久美子被告を民事提訴 民法では20年で損害賠償請求の権利なくなるが…｢正義に反する｣

（高羽悟さん）

「ぜひ良い判決を勝ち取って、私たちと同じように20年経っても損害賠償の提訴ができるような道筋をつけたい」

1999年名古屋市西区のアパートで、高羽奈美子さん当時32歳が首などを刺され殺害され、26年後に逮捕された安福久美子被告69歳が3月5日、殺人罪で起訴されました。

事件をめぐり高羽さんの夫・悟さん（69）と息子の航平さんは、安福被告に対し損害賠償を求める民事訴訟を、名古屋地裁に起こしました。

民法では20年で損害賠償請求の権利なくなるが…

民法では不法行為から20年が経過すると、損害賠償を請求する権利がなくなると定められていますが、悟さんは「請求できる相手もわからなかったのに20年で時効となるのは正義に反する」と主張する方針です。